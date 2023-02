METEO SINO AL 7 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il mese di Febbraio è iniziato all’insegna del meteo più stabile, soprattutto con caratteristiche decisamente meno fredde di quelle dei giorni precedenti. Qualche sbuffo d’aria fredda, legato a correnti artiche in discese sull’Est Europa, lambirà i settori alpini e parte dei versanti adriatici, ma senza particolari effetti.

L’anticiclone è atteso in ulteriore rinforzo nei prossimi giorni. Questa fase di addolcimento termico si accentuerà ulteriormente durante il fine settimana, quando l’anticiclone guadagnerà ulteriore spazio verso l’Europa Centrale e abbraccerà così in modo più deciso anche l’Italia. Le temperature saliranno ancora, portandosi sopra media in particolare sulle alture.

I primi cenni di un grande e repentino cambiamento si inizieranno però ad avvertire da domenica, con le prime correnti umide occidentali a precedere di poco l’ingresso di un primo impulso artico. L’inverno piomberà deciso in avvio di settimana, quando l’anticiclone atlantico punterà nettamente verso nord, allungando il proprio asse verso il Regno Unito, l’Islanda ed il Mar di Norvegia.

Correnti gelide continentali di provenienza russa si metteranno in moto verso l’Italia. C’è quindi la possibilità concreta di un’intensa ondata di freddo nel corso della prima parte della prossima settimana, che potrebbe far piombare l’inverno crudo su buona parte delle nostre regioni. Non è esclusa la neve anche in pianura e sulle coste in alcune regioni., ma con dettagli da definire.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 2 Febbraio: nubi irregolari indugeranno lungo la fascia tirrenica meridionali e sulle Isole Maggiori, con qualche locale debole piovasco. L’avvicinamento di un fronte artico dal Nord Europa produrrà un peggioramento sui confini alpini centro-orientali, dove sono previste nevicate dai 700/800 metri di quota. Il sole dominerà sul resto d’Italia.

Venerdì 3 Febbraio: persisteranno disturbi sulle Alpi Orientali con altre nevicate. Nubi irregolari transiteranno anche all’estremo Sud, ma con locali fenomeni solo verso sera-notte. Prevalenza di sole altrove, a parte nubi basse tra Liguria ed Alta Toscana.

Sabato 4 e Domenica 5 Febbraio: gli sbuffi freddi da nord coinvolgeranno l’estremo Sud, con qualche rovescio sulla Puglia. Più sole ovunque domenica, ma peggiora in serata al Centro-Nord.

Ulteriori tendenze meteo: un primo impulso freddo artico farà ripiombare l’inverno ad inizio settimana, con peggioramento più acuto tra il Centro e la Sardegna. Arriveranno le prime nevicate a quote basse.