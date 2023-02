METEO SINO AL 25 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Lo strapotere dell’anticiclone non molla la presa, ma anzi si consoliderà ulteriormente e favorirà meteo ancor più stabile ad inizio settimana. Il dominio dell’alta pressione si contrappone ad un profondo ciclone freddo che imperversa sull’Europa Nord-Orientale e ad una modesta falla depressionaria presente a ridosso della Penisola Iberica.

L’area ciclonica presente sull’Iberia sarà determinante nel richiamare più ad ovest il previsto affondo freddo di metà settimana. La rotta di questa discesa fredda era molto incerta, ma ora si è fatta chiarezza. La saccatura scivolerà sull’Europa Occidentale, con un vortice di bassa pressione che si formerà sulla Spagna.

Le conseguenze sull’Italia, in base a questo scenario, saranno meno improntate al maltempo e soprattutto non arriverà il freddo almeno in una prima fase. Il richiamo di correnti meridionali, indotto dal minimo di pressione sulla Spagna, favorirà clima mite. L’arrivo della pioggia tarderà, a causa del vortice relegato troppo ad ovest.

Le piogge vere e proprie dovrebbero arrivare solo sul finire della settimana, a partire dal 25 sulle regioni settentrionali. Nei giorni successivi è prevista la discesa di un nuovo impulso freddo da nord, che aggancerà la depressione mediterranea trainandola sull’Italia. In questa fase il maltempo colpirebbe in modo più deciso l’Italia, con anche nevicate copiose e a quote più basse sulle Alpi.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 20 Febbraio: in una prima fase non mancheranno ulteriori annuvolamenti al Nord e sulle Tirreniche, senza fenomeni di rilievo, e con tendenza a schiarite più ampie nel corso della giornata. Soleggiato altrove. Atteso un aumento lieve delle temperature, ben sopra la media.

Martedì 21 Febbraio: aria più umida riporterà nuvolosità localmente compatta al Nord e sull’alto versante tirrenico. Qualche piovasco risulterà più probabile tra Liguria ed Alta Toscana.

Mercoledì 22 Febbraio: nuvole irregolari al Nord e Toscana, con piogge verso sera al Nord-Ovest.

Ulteriori tendenze meteo: piovaschi sparsi e deboli giovedì al Nord, con il vero peggioramento in arrivo da venerdì sera quando giungeranno precipitazioni più diffuse.