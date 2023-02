METEO SINO AL 19 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Residui refoli d’aria fredda dai Balcani interessano il Sud Italia, ma senza più particolari conseguenze. Residui strascichi di meteo instabile li ritroviamo tra la Calabria ionica e la Sicilia. Nel frattempo l’anticiclone, con massimi posizionati sull’Europa Centro-Occidentale, tende a rafforzarsi e ad estendersi sempre più sul bacino del Mediterraneo.

Fra martedì e mercoledì l’anticiclone sarà il protagonista indiscusso ed incontrastato sull’Europa Centro-Meridionale, compresa l’Italia. In questa fase l’alta pressione raggiungerà la massima potenza e sarà una tipica struttura ad omega che in genere si mantiene a lungo. Le temperature tenderanno a risalire, principalmente nei valori diurni, con caldo anomalo in montagna.

Probabilmente l’anticiclone durerà per il resto della settimana, anche se lascerà passare qualche infiltrazione d’aria umida nella seconda parte di settimana, in quanto indebolito dall’abbassamento della circolazione atlantica alle medie latitudini europee. Nubi e qualche piovasco raggiungeranno le regioni tirreniche, sempre in un contesto molto mite con correnti occidentali.

Bisognerà attendere la terza decade di Febbraio per maggiori possibilità di cambiamento ed un ritorno a dinamiche invernali, ma al momento sono solo ipotesi tutte da definire. Di certo, questo brusco stop dell’Inverno sarà radicale e l’anticiclone non accennerà a ritirarsi dalla scena prima del 20-22 Febbraio.

NEL DETTAGLIO

Martedì 14 Febbraio: dominio del sole su tutta Italia, a parte nubi innocue sulla Puglia, sulle coste del basso Tirreno e sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Nebbie nelle ore più fredde sulle valli e in Pianura Padana, in rapido dissolvimento nelle ore centrali.

Mercoledì 15 Febbraio: nessuna variazione, tanto sole ovunque e tepore diurno specie sulle alture. Verso sera parziale aumento delle nubi in Sardegna e sulle Alpi Occidentali.

Giovedì 16 Febbraio: maggiori nubi al Centro-Nord, specie sulle regioni tirreniche.

Ulteriori tendenze meteo: l’alta pressione reggerà ancora, pur disturbata da infiltrazioni d’aria umida che comporteranno il transito di nuvolosità a tratti compatta associata a qualche piovasco. Le temperature si manterranno sopra la media.