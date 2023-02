METEO SINO AL 18 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un ultimo impulso d’instabilità condiziona il meteo all’estremo Sud, ma è il colpo di coda finale della circolazione fredda dai Balcani che ha dominato nella settimana che si va a concludere. Nel frattempo l’anticiclone, con massimi posizionati sull’Europa Centro-Occidentale, si appresta a sferrare l’attacco definitivo verso l’Italia.

La presenza dell’alta pressione garantirà bel tempo diffuso per l’inizio settimana. Fra martedì e mercoledì l’anticiclone sarà il protagonista indiscusso ed incontrastato sull’Europa Centro-Meridionale, compreso il bacino del Mediterraneo. In questa fase l’alta pressione raggiungerà la massima potenza e sarà una tipica struttura ad omega che in genere si mantiene a lungo.

Le temperature tenderanno a risalire, principalmente nei valori diurni, con valori sopra media in particolare in montagna. Probabilmente l’anticiclone durerà per il resto della settimana, anche se lascerà passare qualche infiltrazione d’aria umida nella seconda parte di settimana. Nubi e qualche piovasco raggiungeranno le regioni tirreniche, sempre in un contesto molto mite.

L’Inverno subirà un brusco stop, considerando che questo esteso campo di alta pressione sarà supportato da un contributo d’aria calda in quota di matrice subtropicale soprattutto nella prima metà della settimana. Bisognerà attendere la terza decade di Febbraio per maggiori possibilità di cambiamento ed un ritorno all’Inverno, ma al momento sono solo ipotesi.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 13 Febbraio: avvio di settimana all’insegna del tempo soleggiato. Non mancheranno addensamenti sui versanti ionici di Calabria e Sicilia, con qualche pioggia nella prima parte della giornata per residue infiltrazioni fredde da est. Il sole prevarrà altrove.

Martedì 14 Febbraio: predominio del sole, a parte nubi innocue sulla Puglia e sulle coste del basso Tirreno, ma senza fenomeni. Nebbie nelle ore più fredde sulle valli e in Pianura Padana.

Mercoledì 15 Febbraio: scenario invariato, tanto sole ovunque e tepore diurno specie sulle alture.

Ulteriori tendenze meteo: il dominio dell’alta pressione subirà un lieve cedimento e giungeranno infiltrazioni d’aria umida, con maggiore nuvolosità al Nord e sulle regioni tirreniche. Le temperature si manterranno miti e saliranno nei valori minimi.