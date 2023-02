METEO SINO AL 20 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone è salito in cattedra, con meteo decisamente stabile su tutta Italia. Il dominio dell’alta pressione si protende su oltre mezza Europa, anche se con massimi che si vanno posizionando proprio sull’Italia. Le temperature sono in ulteriore risalita, principalmente nei valori diurni, con tepore primaverile più accentuato in montagna.

In questa fase l’alta pressione sta raggiungendo la sua massima potenza nella tipica struttura ad omega, stretta fra due saccature ai lati, che in genere tende a persistere a lungo. Non ci sarà infatti un cambiamento a breve, almeno sull’Italia. Il dominio dell’anticiclone proseguirà quasi indisturbato nella seconda parte di settimana.

Non mancherà qualche disturbo legato ad infiltrazioni d’aria umida dai quadranti occidentali, che riusciranno a intrufolarsi sul Mediterraneo grazie ad un parziale indebolimento della struttura anticiclonica. Nubi e qualche piovasco raggiungeranno le regioni tirreniche, sempre in un contesto molto mite con temperature non certo invernale.

Il weekend proseguirà in uno scenario simile, mentre a inizio settimana un fronte freddo da nord potrebbe lambire l’Italia con l’ingresso di aria più fresca. Bisognerà attendere più a lungo per maggiori possibilità di cambiamento ed un ritorno a dinamiche invernali, che potrebbero concretizzarsi attorno al 23-25 Febbraio, ma al momento sono solo ipotesi tutte da definire.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 15 Febbraio: tanto sole ovunque e tepore diurno specie sulle alture, a parte parziali annuvolamenti sui versanti tirrenici di Sicilia e Calabria. Verso sera parziale aumento delle nubi in Sardegna e sui settori occidentali delle Alpi.

Giovedì 16 Febbraio: nubi irregolari raggiungeranno il Centro-Nord, risultando più compatte sulle regioni tirreniche dove potrà aversi qualche locale pioviggine.

Venerdì 17 Febbraio: attese locali deboli precipitazioni su Alpi Orientali e settori tirrenici.

Ulteriori tendenze meteo: il weekend sarà caratterizzato da un contesto anticiclonico, ma ancora con infiltrazioni d’aria umida che comporteranno il transito di nuvolosità a tratti compatta associata a qualche piovasco.