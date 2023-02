METEO SINO AL 14 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Aria fredda da est continua ad affluire sull’Italia, con meteo che tende a farsi più instabile tra le Adriatiche e il Sud. Siamo dinanzi al momento clou di quest’ondata di gelo, con l’intrusione di un nuovo impulso d’aria molto fredda in quota. Le regioni adriatiche sono quelle più direttamente investite dall’azione dell’aria gelida continentale, che produce qualche nevicata fino in pianura e sulle coste.

L’ulteriore flusso di correnti orientali sta alimentando un nuovo vortice che dal Nord Africa va risalendo sul Basso Mediterraneo, portando maltempo verso l’estremo Sud e la Sicilia. Piogge e temporali infieriranno sui versanti ionici della bassa Calabria e della Sicilia. La quota neve risalirà leggermente, ma avremo neve a palate sui maggiori rilievi esposti, a partire dall’Etna.

Maggiori precipitazioni coinvolgeranno anche la fascia adriatica, dove ancora potranno verificarsi nevicate a bassissima quota o in pianura. Un deciso miglioramento subentrerà da venerdì, con le precipitazioni che si localizzeranno tra Calabria e Sicilia, ma in attenuazione. Nel weekend si consoliderà la fase più stabile, per la progressiva rimonta di un campo di alta pressione.

Il flusso d’aria molto fredda di matrice russa si ritirerà sull’Europa Orientale ed avremo così un progressivo aumento delle temperature. La stabilità ed il clima più mite riconquisteranno tutta Italia a partire dal Centro-Nord, mentre il Sud risentirà di residua instabilità fino ad inizio settimana per gli ultimi sbuffi freddi dai Balcani.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 9 Febbraio: il grosso del maltempo agirà tra Calabria meridionale ionica e Sicilia centro-orientale, con piogge e temporali forti. I fenomeni saranno nevosi dai 600-800 metri. Instabile anche sulla Sardegna orientale, con neve in collina. Rovesci di neve interesseranno i versanti adriatici dalle Marche fino all’alta Puglia, localmente sino in pianura e a tratti sulla costa.

Venerdì 10 Febbraio: sono attese precipitazioni ancora diffuse tra la Calabria meridionale e la Sicilia con tendenza a miglioramento entro sera. Residui fenomeni non mancheranno anche sulla Sardegna sud-orientale. Sul resto d’Italia prevarrà un tempo soleggiato.

Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio: l’anticiclone riconquisterà l’Italia, con il freddo che si stempererà. Residui disturbi al Sud tra basso adriatico, settori ionici e Sicilia.

Ulteriori tendenze meteo: avvio di settimana ancora con un po’ di variabilità all’estremo Sud, a causa di infiltrazioni fredde da est. A seguire l’anticiclone abbraccerà tutta Italia, con temperature diurne in ulteriore risalita.