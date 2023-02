METEO SINO AL 2 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice di bassa pressione si sta organizzando Mediterraneo Occidentale, determinando un flusso di correnti tiepide meridionali verso l’Italia. Sarà lo stesso vortice poi a portarsi sul nostro Paese nel weekend, dove verrà a scontrarsi con aria più fredda d’origine artica che spodesterà quella più mite. Ci sarà così un crollo delle temperature in picchiata sulle aree coinvolte dall’irruzione fredda.

Il maltempo inizierà a manifestarsi nel corso di sabato a partire dalla Sardegna ed in estensione ai settori peninsulari, a seguito del progressivo avvicinamento del fronte freddo da ovest. L’arrivo della perturbazione da ovest avverrà in concomitanza con il freddo artico che sfonderà deciso dalla Porta della Bora già dalle prime ore di domenica ed aggancerà la depressione mediterranea.

L’area ciclonica tenderà a rinvigorirsi con fulcro inizialmente posizionato tra la Corsica ed il Golfo del Leone. Le temperature caleranno bruscamente da domenica al Nord e poi al Centro Italia. Ci attendono condizioni meteo diffusamente instabili, a tratti perturbate. La quota neve crollerà fino in pianura su alcuni settori del Nord e a quote molto basse su parte delle regioni centrali.

Il freddo rimarrà protagonista in avvio di settimana sul Centro-Nord, con ancora neve possibile sino a quote basse e localmente a tratti sino in pianura tra Piemonte, entroterra ligure ed Emilia. L’area depressionaria, colma d’aria fredda, tenderà a persistere sui mari italiani per più giorni e si manterrà quindi uno scenario meteo instabile con temperature sotto la media.

NEL DETTAGLIO

Sabato 25 Febbraio: inizialmente molte nubi e qualche locale piovasco di debole intensità in Sardegna, sul Centro Italia e sulla Liguria. Nella seconda parte della giornata peggiora in Sardegna e poi sulle aree peninsulari delle regioni centrali per l’arrivo del ramo attivo della perturbazione. Sono attese piogge più diffuse che si estenderanno anche verso l’Emilia Romagna.

Domenica 26 Febbraio: condizioni diffusamente instabili, con piogge e rovesci localmente anche intensi sulle regioni centrali. Attesa neve a bassa quota o in pianura entro sera sera su Emilia, Piemonte, settori toscani più settentrionali ed entroterra ligure.

Lunedì 27 Febbraio: piogge sparse al Centro-Sud, con neve sui rilievi localmente in collina. Al Nord fenomeni più probabili tra Piemonte, Liguria ed Emilia con neve a tratti sino in pianura.

Ulteriori tendenze meteo: l’instabilità ed il freddo invernale insisteranno sino almeno a metà settimana, con il vortice ciclonico intrappolato sull’Italia.