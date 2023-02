METEO SINO AL 21 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il predominio di un solido campo di alta pressione garantisce ancora meteo decisamente stabile su tutta Italia. Le temperature sono aumentate verso valori molto miti per il periodo, con tepore primaverile più accentuato in montagna. In questa fase l’alta pressione sta raggiungendo la sua massima potenza e non intende mollare la presa molto presto.

Non ci sarà infatti un cambiamento a breve, almeno sull’Italia. Il dominio dell’anticiclone proseguirà quasi indisturbato nella seconda parte di settimana, anche se perderà forza con le correnti atlantiche che riusciranno a riportarsi verso le medie latitudini europee. In Italia non mancherà qualche disturbo legato ad infiltrazioni d’aria umida dai quadranti occidentali.

Nubi irregolari porteranno grigiore specie sulle regioni tirreniche, sempre in un contesto molto mite con temperature non certo invernali. Il weekend proseguirà in uno scenario simile, anche se l’accentuazione degli spifferi d’aria umida dai quadranti occidentali determinerà più nuvole tra Liguria e versanti tirrenici dove non mancherà qualche debole piovasco.

Ad inizio settimana un fronte freddo da nord potrebbe lambire l’Italia con l’ingresso temporaneo di aria più fresca. Bisognerà attendere più a lungo per maggiori possibilità di cambiamento ed un ritorno a dinamiche invernali, che potrebbero concretizzarsi attorno al 23-25 Febbraio, per il possibile ingresso di correnti più fredde d’origine artico-marittima.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 16 Febbraio: parziali annuvolamenti raggiungeranno parte del Centro-Nord, risultando più compatti tra Liguria e medio-alto versante tirrenico dove potrà aversi qualche locale pioviggine. Il sole prevarrà altrove, ma con foschie e nebbie nelle ore più fredde sulle valli e in Pianura Padana.

Venerdì 17 Febbraio: nuvole continueranno ad addossarsi soprattutto regioni tirreniche. La nuvolosità aumenterà anche sulle Alpi, con qualche precipitazione sui settori orientali di confine.

Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio: maggiore possibilità di qualche piovasco sui settori tirrenici.

Ulteriori tendenze meteo: l’alta pressione continuerà nella sua azione anche nella prima parte della settimana, poi potrebbe cedere dopo il 22 Febbraio sotto l’incalzare di una discesa d’aria artica.