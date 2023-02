METEO SINO AL 23 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

In attesa di un autentico sconquasso meteo, il dominio dell’alta pressione prosegue incontrastato. Lo strapotere dell’anticiclone non è più così potente come nei giorni scorsi, ma lascia passare qualche infiltrazione d’aria umida. Ciò comporta qualche conseguenza con una certa nuvolosità più compatta sui versanti tirrenici.

Nonostante questi disturbi, non ci sarà un cambiamento a breve sull’Italia. Il predominio dell’alta pressione non varierà nel weekend. L’accentuazione degli spifferi d’aria umida dai quadranti occidentali determinerà più nuvole tra Liguria e versanti tirrenici dove non mancherà qualche locale debole pioggia. Questi saranno fenomeni del tutto locali e irrilevanti.

L’alta pressione rimarrà protagonista anche all’inizio della prossima settimana, al seguito di una lieve discesa d’aria più fresca che riguarderà i versanti adriatici. A seguire, si conferma un cambiamento molto più importante a partire dal 23 Febbraio, con la discesa di una saccatura fredda che dovrebbe affondare sul Mediterraneo con riflessi probabilmente importanti anche sull’Italia.

La rotta di questa discesa fredda è tutta da definire, così come la posizione del vortice di bassa pressione che prenderà vita sul Mediterraneo a seguito dell’impatto dell’aria artica. Possiamo dire che andremo verso una fase instabile-perturbata, ma ancora non si può dire dove pioverà di più, quale sarà la quota neve e l’entità del calo termico.

NEL DETTAGLIO

Sabato 18 Febbraio: crescenti infiltrazioni d’aria umida da ovest determineranno la maggiore possibilità di qualche piovasco su Liguria ed alto versante tirrenico, ma anche sul Friuli. Nubi anche in Val Padana, dove non mancheranno anche dense foschie e nebbie nelle ore più fredde.

Domenica 19 Febbraio: nubi a tratti compatte lungo la fascia tirrenica, con piovaschi più probabili tra Liguria e Toscana, anche sull’Umbria. Molte nuvole e qualche pioggia anche sul Triveneto.

Lunedì 20 Febbraio: avvio settimana ancora con nubi al Nord e sulle Tirreniche, senza fenomeni.

Ulteriori tendenze meteo: trend importante verso il maltempo nella seconda parte della settimana, sotto l’incalzare di una saccatura da nord che favorirà la genesi di un ciclone mediterraneo.