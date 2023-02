METEO SINO AL 6 MARZO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un attivo vortice di bassa pressione, alimentato da aria fredda artica, mantiene condizioni meteo inclementi e decisamente invernali su buona parte d’Italia. Il flusso freddo alimenta il minimo di pressione attualmente tra Sardegna e Baleari. Di conseguenza l’instabilità domina su gran parte d’Italia, in particolare sul Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

La circolazione ciclonica si sposterà lentamente verso est prima in direzione della Sardegna e poi del Tirreno, dove si manterrà quasi stazionaria nei primi giorni di Marzo. Lo spostamento così lento del vortice continuerà a mantenere il grosso dell’instabilità al Centro-Sud, ma anche parte del Nord sarà lambito da qualche precipitazione.

Non mancherà occasione per ulteriori nevicate sino in collina sui settori settentrionali appenninici e in parte su aree alpine e prealpine. La neve cadrà invece a quote più elevate sul resto d’Italia. L’area depressionaria, colma d’aria fredda, tenderà a persistere attorno all’Italia sin verso il weekend. Ritroveremo quindi instabilità con temperature sotto la media, ma in lieve graduale risalita.

Le precipitazioni, tra sabato e domenica, diverranno più sporadiche, localizzandosi verso parte del versante adriatico e sulle regioni del Sud. Sul resto d’Italia avremo tempo più soleggiato, ma sarà solo una tregua in vista di un possibile nuovo peggioramento da inizio settimana, dovuto all’ingresso di correnti più temperate atlantiche.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 1° Marzo: il maltempo si accanirà soprattutto sulle regioni centrali, dove avremo piogge diffuse e neve localmente sino in collina sulla parte più settentrionale dell’Appennino. Rovesci interesseranno anche il Sud, ma poi subentrerà una tregua. Piogge più deboli in giornata risaliranno verso il Nord, con neve sino a quote collinari dapprima sul cuneese e poi sulla fascia prealpina.

Giovedì 2 Marzo: deboli piogge al mattino al Nord, con neve in collina su aree alpine e prealpine, ma in attenuazione. Instabilità più vivace tra Isole Maggiori e fascia tirrenica, dove avremo precipitazioni anche temporalesche in successiva estensione alle aree interne del Centro-Sud.

Venerdì 3 Marzo: l’instabilità non mollerà la presa al Centro-Sud, per l’influenza del vortice ciclonico ancora attivo. Attese precipitazioni sparse, nevose sopra i 1000-1200 metri di quota.

Ulteriori tendenze meteo: l’instabilità nel weekend si localizzerà al Sud, mentre il sole prenderà il sopravvento sul resto d’Italia. Non s’intravede al momento alcuna significativa rimonta anticiclonica, con nuove piogge che non tarderanno ad arrivare già all’inizio della prossima settimana.