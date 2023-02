POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Nell’ultimo periodo abbiamo parlato, spesso e volentieri, di dinamiche atmosferiche che potrebbero innescare condizioni meteo climatiche pienamente invernali per tutta la prima metà di marzo. Non dobbiamo però dimenticarci che marzo è un mese pazzerello per antonomasia, in tal senso non ci si dovrebbe stupire qualora dovessero verificarsi i primi violenti sbalzi termici.

Perché vi stiamo dicendo ciò? Perché i modelli matematici, soprattutto quelli in grado di spingersi più in là con le loro proiezioni, ci stanno lanciando dei segnali in tale direzione. Ondata di gelo che colpirà ampie zone d’Europa potrebbe avere effetti fino in Italia, ma allo stesso tempo non possiamo escludere che delle derive occidentali possano innescare rimonta anticiclonica che a quel punto potrebbero arrivare dal Nordafrica.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima di affrontare i discorsi legati alle proiezioni a lungo termine sarà bene focalizzarsi sulla settimana in corso, infatti non possiamo far altro che confermare condizioni meteo climatiche pienamente invernali.

L’inverno d’altronde andrà avanti fino all’ultima decade di marzo, significa che anche qualora dovesse far freddo più la non ci si dovrebbe stupire. Questa settimana, dicevamo, proporrà condizioni di maltempo localmente intenso a causa di un’ampia area depressionaria sostenuta dall’aria fredda giunta nelle ultime ore e che continuerà a sostenere (in quota) il vortice ciclonico.

Ci aspettiamo precipitazioni localmente abbondanti, viste le temperature la neve cadrà copiosa sui rilievi ma localmente anche a quote relativamente basse.

L’INVERNO A MARZO

Sì, l’inverno potrebbe tenerci compagnia anche nel mese di marzo. La prima metà sarà condizionata dalla pesante ondata di gelo che investirà l’Europa, ma Per quanto riguarda i risvolti sulle nostre regioni dobbiamo ancora pazientare.

L’elemento più importante, comunque, è che tornino le precipitazioni in modo tale da porre un freno alla siccità che continua ad attanagliare varie zone d’Italia. Se poi farà freddo meno lo vedremo, se poi nevicherà o meno ed eventualmente a che quote sarà tema di approfondimento nei prossimi giorni.

IN CONCLUSIONE

Preferiamo fermarci qui, concludendo con una ipotesi evolutive: marzo potrebbe riservare tanti colpi di scena.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.