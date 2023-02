HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Mantenere la prudenza previsionale è d’obbligo. Come già evidenziato nei precedenti approfondimento meteo climatici, in presenza di masse d’aria gelida provenienti da est i modelli matematici faticano non poco. Tuttavia, negli ultimi giorni, sembrano aver imboccato un’unica direzione, dirottando gran parte del gelo sui Balcani e poi in Grecia, mentre in Italia dovrebbe comunque arrivare un bel po’ di freddo.

E’ interessante evidenziare, comunque, che tale manovra è sintomo di grandi manovre atmosferiche. Manovre che, nel corso della seconda decade di febbraio, potrebbero risolversi con un forte indebolimento del Vortice Polare o addirittura con uno split del Vortice stesso. In questo momento è prematuro parlarne, ma di certo le dinamiche invernali potrebbero non essere terminate.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nei prossimi giorni persisteranno condizioni di bel tempo un po’ dappertutto. Tra sabato e domenica, tra l’altro, ci aspettiamo un consistente rialzo termico tra la Sardegna, l’alto Tirreno e le regioni di Nordovest. Tuttavia si tratterà di un rialzo estemporaneo, perché già da domenica sera un nucleo freddo impatterà prima il Mar Ligure poi il Mare di Sardegna determinando un peggioramento.

Peggioramento al Nordovest e in particolare sul Piemonte, con possibili nevicate al piano. Poi in Sardegna, dove i fenomeni saranno localmente abbondanti. Contestualmente inizierà ad affluire aria fredda, risucchiata proprio dalla circolazione ciclonica che si instaurerà sui mari di ponente. Freddo che nella prima metà della prossima settimana si farà sentire non poco, specie tra adriatiche e Sud laddove potrebbero scapparci nevicate a bassissima quota.

INVERNO PIU’ VIVO CHE MAI

Riprendendo quanto scritto in apertura, possiamo assolutamente affermare che le dinamiche atmosferiche potrebbero riservare sorprese.

Al momento non s’intravede un rischio Alta Pressione tale da decretare la fine dell’Inverno. Anzi, se il Vortice Polare dovesse realmente andare incontro a split potrebbero crearsi le condizioni ideali per un evento invernale consistente. Evento eventualmente da valutare più in là, anche perché non è detto che possa riguardare direttamente le nostre regioni.

IN CONCLUSIONE

Le basi per un febbraio marcatamente invernale ci sono, ma chiaramente andranno confermate nei prossimi giorni e nelle prossime 2 settimane.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.