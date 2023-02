POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Se fino a qualche giorno veniva definiti – giustamente – indizi le ultimissime emissioni dei modelli matematici confermano che siamo davanti a una prova. La prova che il quadro meteo climatico potrebbe mutare nuovamente tra una settimana, forse ancor prima seppur in modo lieve.

Sul fianco orientale dell’Alta Pressione scorrerà aria fredda che fin da lunedì prossimo potrebbe determinare una contrazione delle temperature, ma in seguito lo spostamento della struttura anticiclonica potrebbe esporci a una nuova irruzione artica.

Irruzione che porterebbe freddo e nuove nevicate, irruzione che a quel punto potrebbe innescare una fase invernale di tutto rispetto.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguardo il breve termine c’è poco da dire. L’Alta Pressione dominerà la scena in lungo e in largo, determinando peraltro un ulteriore rialzo delle temperature massime. Temperature che si stanno già orientando al di sopra delle medie stagionali e che in alcune zone d’Italia potrebbero superare i 20°C di massima.

Per quel che concerne le minime verranno influenzate dalle inversioni termiche, ragion per cui si manterranno basse e quindi su valori diffusamente invernali. Il freddo notturno potrebbe facilitare lo sviluppo di banchi di nebbia nelle aree pianeggianti e vallive.

L’INVERNO TORNERA’

Difficile ipotizzare quanto sarà lunga la fase invernale, ma sarà probabilmente una fase invernale importante. Una fase invernale che potrebbe avere delle ripercussioni anche nella prima settimana di marzo.

L’irruzione artica, infatti, potrebbe rappresentare soltanto l’antipasto di una dinamica atmosferica ben più ampia e in grado di portare gelo intenso in varie zone del Vecchio Continente. Per stabilire se l’aria gelida avrà modo di coinvolgere le nostre regioni dovremo attendere ulteriori conferme modellistiche, quel che è certo è che l’Inverno sta preparando un interessantissimo colpo di coda.

IN CONCLUSIONE

Scenari meteo climatici estremamente interessanti, l’Alta Pressione potrebbe avere durata inferiore rispetto alle proiezioni iniziali e da quel momento potrebbero spalancarsi le porte al ritorno dell’Inverno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.