POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Quanto descritto nel corso degli approfondimenti precedenti sembra stia per verificarsi. Anzitutto dovremmo focalizzare l’attenzione sugli accadimenti meteo climatici della prossima settimana, allorquando l’inverno dovrebbe tornare prepotentemente anche sulle nostre regioni.

Dopodiché andremo a valutare gli effetti di quello che a tutti gli effetti dovrebbe essere uno Split del vortice polare. Non è questa la sede adatta per trattare l’argomento in modo specifico, tuttavia gli effetti che potrebbe determinare a livello evolutivo dovrebbero essere importanti.

In modo particolare potrebbero crearsi le condizioni ideali per ulteriori irruzioni di aria fredda se non addirittura per l’arrivo del gelo da est.

IL METEO A BREVE TERMINE

I primi segnali di un cambiamento del tempo sono ormai imminenti, infatti l’irruzione fredda che colpirà l’Europa occidentale scaverà un vortice di bassa pressione sulla penisola iberica. Tale vortice indebolirà l’alta pressione attualmente presente e porterà un primo cambiamento a partire dalle regioni del Nord, dall’alto Tirreno, dalla Sardegna.

Inizialmente, ovvero durante il fine settimana, le precipitazioni saranno deboli ma nella prima parte della prossima potremmo assistere a un peggioramento più consistente soprattutto all’arrivo del freddo che nel frattempo avrà invaso l’Europa centro-orientale. Freddo che al centro-nord potrebbe essere anche intenso determinando nevicate a bassa o bassissima quota.

L’INVERNO A MARZO

Riprendendo quanto evidenziato in apertura dobbiamo dirvi che la prima metà di marzo potrebbe proporci dinamiche pienamente invernali.

A seguito della rottura del vortice polare potrebbero formarsi strutture di alta pressione ad alte latitudini mentre aria molto fredda (addirittura gelida) potrebbe spostarsi verso le medie latitudini. Significa che potrebbe coinvolgere anche l’Italia, ma per saperne di più e soprattutto per avere maggiori dettagli a livello previsionale è evidente che dovremo attendere ancora del tempo.

IN CONCLUSIONE

Si stanno creando i presupposti per un mese di marzo sicuramente interessante se non addirittura scoppiettante, l’inverno che sembrava essere tramontato sotto i colpi dell’alta pressione potrebbe tornare prepotentemente sulla scena. Anche in Italia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.