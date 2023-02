POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Guardando con molta attenzione le proiezioni dei modelli matematici riguardanti la prima metà di marzo, emerge un trend meteo climatico che strizza l’occhio all’instabilità atmosferica. La pesante ondata di gelo che colpirà gran parte dell’Europa nei prossimi giorni potrebbe avere delle ripercussioni secondari sulle nostre regioni.

Ripercussioni dettate dall’interferenza delle correnti atlantiche, che miscelandosi col gelo proveniente dal vortice polare potrebbero innescare pesante ondate di maltempo fin sui nostri mari. Non è un caso infatti che centri di calcolo internazionali lascino intravedere frequenti ingressi depressionari proprio sulle nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il prossimi giorni saranno condizionati, localmente pesantemente, dal vortice di bassa pressione venuto dalla penisola iberica. Vortice che ha risucchiato l’aria fredda presente sull’Europa centro-orientale e che pertanto continuerà ad apportare condizioni di maltempo pienamente invernali.

Le precipitazioni tenderanno a concentrarsi maggiormente al centro-sud, dove ci aspettiamo piogge in qualche caso abbondanti e sui rilievi cadrà parecchia neve. Instabilità dovrebbe proseguire anche nel fine settimana, seppur in fase di graduale attenuazione. Tuttavia non si prospettano all’orizzonte rimonta anticicloniche tali da portare bel tempo insistente.

L’INVERNO NON E’ FINITO

Che l’inverno non sia finito lo stiamo scrivendo da giorni, tuttavia bene rimarcarlo perché anche i modelli matematici lasciano intravedere segnali in tal senso.

Difficile in questo momento dirvi quali saranno le condizioni meteo climatiche prevalenti, tuttavia pare che le perturbazioni atlantiche possano tornare causando variabilità tipicamente primaverile, poi in un secondo momento potrebbero subentrare impulsi di aria fredda di matrice polare che potrebbero dare a marzo un tono decisamente più invernale.

IN CONCLUSIONE

Insomma, sta arrivando quel mese che per antonomasia viene considerato un po’ da tutti decisamente pazzerello e le premesse affinché lo sia ci sono davvero tutte.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.