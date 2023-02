POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Si dovrebbero fare tutta una serie di considerazioni riguardanti lo stato di salute del vortice polare è quello che potrebbe succedere nel momento in cui dovesse effettivamente rompersi. Tuttavia in questa sede preferiamo focalizzare la nostra attenzione sulle dinamiche meteo climatiche future, senza ovviamente trascurare gli approfondimenti proposti dai colleghi.

Detto che nel corso della prossima settimana le condizioni meteo dovrebbero registrare un peggioramento, sulla cui entità attualmente non è ancora possibile esprimersi, l’obiettivo sarà quello di capire quale potrebbe essere il trend della prima decade di marzo.

Un trend che, a nostro avviso, potrebbe assumere caratteristiche fortemente invernali a causa di irruzioni di aria fredda.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda i prossimi giorni c’è ben poco da dire, nel senso che l’alta pressione dovrebbe tenerci compagnia per tutto il weekend e per le primissime fasi della prossima settimana.

Significa che avremo giornate ampiamente soleggiate eccezion fatta per le aree vallive e pianeggianti dove il freddo notturno incentiverà lo sviluppo di banchi di nebbia. Nebbia che localmente, specie in Val padana, potrebbe insistere anche nelle ore centrali del giorno.

I primi segnali di cambiamento dovrebbero arrivare verso martedì, un cambiamento che potrebbe iniziare a partire dai settori occidentali del nostro paese.

L’INVERNO TORNERA’

Proprio così, inverno sembra destinato a tornare già a partire dalla prossima settimana. Infatti il peggioramento potrebbe assumere connotati invernali a causa dell’apporto di aria fredda di matrice artica.

Per quanto riguarda la prima decade di marzo crescono le probabilità di freddo neve anche a bassa quota, a causa di un blocco anticiclonico ad alte latitudini che potrebbe incentivare la discesa di aria gelida dai quadranti orientali con obiettivo finale il Mediterraneo.

IN CONCLUSIONE

Si tratta di proiezioni che ovviamente andranno confermate nel corso dei prossimi giorni, tuttavia le dinamiche atmosferiche come detto sembrano propendere per un avvio di marzo fortemente invernale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.