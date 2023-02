POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

La prudenza, in questi giorni, è assolutamente obbligatoria. Mai come in questo momento vi è la necessità di procedere con estrema cautela, difatti le proiezioni meteo climatiche non consentono di fugare i dubbi riguarda all’ondata di gelo che nel corso della prossima settimana coinvolgerà i settori europei.

Gli ultimissimi aggiornamenti modellistici confermano un coinvolgimento delle nostre regioni, ma le differenze sono abissali. Perché da un lato vi sono modelli matematici che ipotizzano un coinvolgimento indiretto, mentre dall’altro lato vi sono modelli matematici che propendono per un diretto interessamento delle nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il quadro meteorologico si manterrà sostanzialmente stabile almeno sino a domenica. Avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, peraltro a cavallo tra sabato e domenica le regioni occidentali dovrebbero registrare un temporaneo consistente rialzo delle temperature massime.

Le minime si manterranno basse, complici i cieli sereni della notte e le conseguenti inversioni termiche. Ci aspettiamo, quindi, altre gelate sulle aree pianeggianti e vallive.

Da segnalare annuvolamenti di un certo spessore sui confini alpini laddove non mancheranno copiose nevicate.

INVERNO AL BIVIO

Fino a qualche giorno fa si parlava di bivio stagionale, riprendiamo tale concetto perché le manovre atmosferiche in essere potrebbero sfociare in dinamiche invernali realmente imponenti, ma potrebbero portare anche a un rafforzamento dell’Alta Pressione.

Al momento quel che possiamo dirvi è che l’ipotesi maggiormente accreditata è quella di un coinvolgimento più o meno diretto da parte del gelo. Gelo che porterà un raffreddamento importante nel corso della prossima settimana e che potrebbe spalancare le porte a manovre ancora più interessanti nella seconda metà di febbraio.

IN CONCLUSIONE

Ovviamente è evidente quanto sia difficile, in questi giorni, stilare un trend univoco. Ma in presenza di manovre atmosferiche così imponenti non potrebbe essere altrimenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.