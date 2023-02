HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Proseguiamo le nostre analisi evidenziando quanto sia complesso, in questo periodo, occuparsi nel lungo termine. I trend meteo climatici stanno subendo repentini cambiamenti, cambiamenti derivanti dalle dinamiche atmosferiche e conseguentemente dagli accadimenti del Vortice Polare.

Non ci sembra la sede adatta per trattare dettagliatamente dinamiche atmosferiche così complesse, tuttavia è bene sapere che nei prossimi 15 giorni potrebbero subentrare nuovi importanti scossoni. Dall’imminente ondata di freddo, che per alcune regioni potrebbe essere davvero un’ondata di gelo, si passera probabilmente a una ridistribuzione delle strutture bariche continentali.

Significa che si potrebbe passare da una temporanea fase anticiclonica a una temporanea fase perturbata oceanica. A seguire potrebbe riaffacciarsi il freddo Artico, se non addirittura il gelo continentale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Ormai siamo prossimi al cambiamento, un cambiamento che come ben saprete sta arrivano da est e che pertanto porterà con sé aria particolarmente fredda. Il gelo dovrebbe fermarsi tra Balcani, Grecia e Turchia, ma in Italia farà comunque parecchio freddo.

Le proiezioni termiche indicano temperature in picchiata a partire da lunedì e il freddo – vero – si intratterrà per gran parte della prossima settimana. Le precipitazioni, questo è giusto evidenziarlo, saranno scarse ma laddove presenti assumeranno carattere nevoso a bassissima quota.

I fenomeni, deboli, potrebbero vedersi sulle adriatiche, occasionali nelle zone interne del Sud e in Emilia Romagna. Ma i dettagli previsionali andranno rivisti step by step.

L’INVERNO NON E’ FINITO

La seconda metà di febbraio potrebbe riservarci non poche sorprese. E’ bene non sottovalutare quanto sta accadendo al Vortice Polare perché oltre ad avere ripercussioni sulle prossime 2 settimane potrebbe avere risvolti invernali importanti anche nel corso del mese di marzo.

Ciò detto, la dinamicità atmosferica molto probabilmente sarà la prerogativa principale delle prossime due settimane e tale dinamicità potrebbe sfociare in nuovi peggioramenti meteo di chiaro stampo invernale.

IN CONCLUSIONE

Situazione da tenere costantemente sott’occhio, perché come detto le sorprese – anche fortemente invernali – potrebbero essere dietro l’angolo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.