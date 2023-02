POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

L’attenzione, giustamente, è focalizzata sul peggioramento delle condizioni meteo previsto per la prossima settimana. In realtà l’ondata di maltempo entrerà nel vivo già a partire da domenica, allorquando il vortice di bassa pressione che farà il suo ingresso sul Mediterraneo richiamerà aria fredda dall’Europa centro-orientale.

La prossima settimana possiamo confermare condizioni meteo climatiche pienamente invernali un po’ dappertutto, anche se come vedremo il freddo potrebbe farsi sentire maggiormente al nord, poi al centro, un po’ meno al sud. Per quanto riguarda la prima decade di marzo continuano ad arrivare segnali riguardanti altre opportunità per ondate di freddo di una certa importanza.

IL METEO A BREVE TERMINE

I segnali del cambiamento cominciano a farsi sentire sui settori occidentali del nostro paese. Il vortice di bassa pressione presente sulla penisola iberica sta richiamando correnti di aria umida sui mari occidentali, ma sarà soltanto il preludio al vero e proprio peggioramento che entrerà in scena partirà da domenica.

Peggioramento che colpirà dapprima le regioni del nord con nevicate che scenderanno rapidamente di quota e che entro lunedì potrebbero far visita anche alle pianure del nordovest. Il maltempo si affaccerà anche sulle regioni tirreniche e in Sardegna, zone d’Italia dove però il freddo a fluirà in modo più consistente tra lunedì e mercoledì prossimi.

Freddo che al sud, invece, arriverà probabilmente nella seconda parte della settimana ma come detto in maniera più smorzata.

L’INVERNO A MARZO

I segnali che arrivano dai centri di calcolo internazionali parlano chiaro, anche la prima decade di marzo potrebbe proporci scenari pienamente invernali. Tuttavia dobbiamo dirvi che è sussistono ancora delle incertezze perché tali dinamiche scaturirebbero dal vortice polare e da un suo ramo che potrebbe scivolare in Europa.

Dinamica piuttosto particolare, in queste circostanze affinché il freddo possa raggiungere l’Italia vi è la necessità di un blocco anticiclonico in Atlantico e al momento ancora non possiamo dirvi se tale blocco avrà la forza di strutturarsi o meno.

IN CONCLUSIONE

Quel che possiamo comunque affermare è che anche la prima decade di marzo rischia seriamente di portare freddo intenso e nevicate a bassissima quota.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.