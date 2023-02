POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Dovremo pazientare ancora qualche giorno prima di poter sciogliere definitivamente le riserve. Tuttavia, giusto dirlo, i modelli matematici stanno percorrendo una strada ben precisa: il ritorno dell’Inverno.

Tra circa una settimana torneremo a parlare di maltempo, di precipitazioni, quindi di piogge e nevicate. La causa dovrebbe essere imputabile all’irruzione artica dell’ultima settimana di febbraio e su tale dinamica i centri di calcolo internazionali sembrano non avere più dubbi.

I dubbi restano sulla traiettoria dell’irruzione, che chiaramente vedrà costanti rivisitazioni nel corso dei prossimi giorni.

IL METEO A BREVE TERMINE

La presenza dell’Alta Pressione sta garantendo condizioni di stabilità atmosferica, da Nord a Sud. Alta Pressione che porterà un ulteriore rialzo delle temperature massime, tant’è che in alcune regioni si respirerà aria di Primavera.

Ai tepori diurni farà da contraltare il freddo notturno. Continueranno a verificarsi gelate localmente importanti, innescate evidentemente dalle forti inversioni termiche. Per quanto riguarda le precipitazioni non vi è nulla da segnalare.

L’INVERNO NON E’ TERMINATO

Riprendendo quanto scritto in apertura, i modelli matematici faticano a inquadrare l’esatta traiettoria dell’irruzione artica. Si passa da soluzione troppo occidentali a soluzioni troppo orientali. La verità, come spesso capita, potrebbe stare nel mezzo.

A nostro avviso vi sono ottime chances per la realizzazione di un’ondata di maltempo pienamente invernale. Significa che ci aspettiamo precipitazioni localmente importanti e in virtù delle basse temperature potrebbero assumere carattere nevoso a bassa quota.

IN CONCLUSIONE

Ribadiamo il concetto invernale che stiamo portando avanti da tempo. L’Inverno non è ancora finito, febbraio ha in serbo qualche altra sorpresa e lo stesso dicasi di marzo, che mai come quest’anno potrebbe assumere connotati pienamente invernali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.