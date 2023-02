POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Prendiamo atto del consolidamento anticiclonico e del cambiamento delle condizioni meteo climatiche. Un cambiamento atteso, un cambiamento che dovrebbe confermare condizioni di bel tempo per circa una settimana. Questa, al momento, la durata minima della fase anticiclonica.

Avremo modo di approfondire il discorso temperature, degno certamente di nota, ma quel che preme evidenziare è che la fase di stallo potrebbe rappresentare una sorta di spartiacque stagionale importantissimo.

Difatti alcune proiezioni modellistiche lasciano intravedere un vero e proprio ribaltone atmosferico verso l’ultima settimana di febbraio.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto uno degli elementi caratterizzanti della rimonta anticiclonica sarà quello termico. Non che rappresenti una novità, d’altronde ogni qualvolta abbiamo a che fare con l’Alta Pressione le temperature puntano con decisione verso l’alto.

Temperature che anche stavolta si orienteranno al di sopra delle medie stagionali. Avremo anomalie importanti soprattutto nei valori massimi e localmente non mancheranno tepori pienamente primaverili. Tuttavia nel corso della notte continuerà a far freddo, difatti le inversioni termiche potrebbero innescare ulteriori gelate.

L’INVERNO POTREBBE TORNARE

Come detto alcune proiezioni modellistiche ci dicono che l’atmosfera è letteralmente in subbuglio. I colleghi tratteranno l’argomento in modo approfondito, in questa sede ciò che interessa è l’effetto che potrebbe avere uno split del Vortice Polare.

Effetti che, se tale dinamica trovasse riscontro nella realtà dei fatti, potrebbero essere davvero dirompenti. Non a caso alcuni modelli matematici, nelle loro code, evidenziando imponenti ondate di gelo sull’Europa orientale.

Ora, non stiamo dicendo che il gelo arriverà da noi, ma stiamo dicendo che potrebbero crearsi condizioni ideali per un evento invernale imponente. Anche sul Mediterraneo.

IN CONCLUSIONE

Inverno che ha anche delle frecce nel proprio arco e da qui a fine mese potrebbe scoccarle, stavolta cercando il bersaglio grosso.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.