POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Dobbiamo necessariamente partire da un presupposto: trattandosi di dinamiche atmosferiche particolari la prudenza è d’obbligo. E’ innegabile però che i modelli matematici stiano dipingendo scenari meteo climatiche pienamente invernali.

Si parla di gelo, giustamente. Gelo che, nel corso della prossima settimana, dovrebbe invadere massicciamente l’Europa orientale e sudorientale. Da lì, a seconda dell’inclinazione dell’Alta Pressione, potrebbe spingersi sulle nostre regioni innescando un crollo generalizzato delle temperature e nevicate a bassissima quota.

I dettagli previsionali verranno forniti non appena sarà possibile sciogliere la prognosi, quindi per capire se e dove nevicherà bisognerà attendere ancora qualche giorno.

IL METEO A BREVE TERMINE

Attualmente stiamo registrando un generale miglioramento delle condizioni meteo. Miglioramento indotto dall’espansione di un’area di Alta Pressione sulle nostre regioni, con effetti più incisivi soprattutto nei settori occidentale a causa della vicinanza della struttura stessa.

Nei prossimi giorni ci aspettiamo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, eccezion fatta per nubi piuttosto compatte sui settori alpini confinali laddove confermiamo abbondanti nevicate.

Per quanto riguarda le temperature si prospetta un ulteriore rialzo delle massime, specie nel corso del fine settimana. Le minime, invece, si manterranno su valori pienamente invernali e a causa delle inversioni termiche non mancheranno ulteriori gelate.

PIENO INVERNO

Riprendendo quanto scritto in apertura, dobbiamo soffermarci sulla dinamica dell’eventuale ondata di gelo. Trattandosi di un moto retrogrado, quindi da est verso ovest, potrebbe cambiare traiettoria da un momento all’altro. Non è detto che il gelo colpisca direttamente le nostre regioni, ma non possiamo escluderlo.

A tal proposito dobbiamo dirvi che i modelli matematici evidenziano discrepanze e nervosismo. Fin tanto che persisteranno tali divergenze di vedute non potremo affrontare dettagli previsionali, dettagli che evidentemente verranno affrontati in altre sedi non appena sarà possibile fornirli.

IN CONCLUSIONE

Quel che è certo, al momento, è che l’Inverno non sembra avere la minima intenzione di alzare bandiera bianca ed anzi, potrebbe rilanciare.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.