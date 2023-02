HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come evidenziamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica sta subendo cambiamenti sostanziali, cambiamenti che stanno facendo piombare l’Europa orientale nel cuore del crudo inverno.

Nelle ultime due settimane di febbraio potremmo osservare altri peggioramenti di chiaro stampo invernale, dettati da possenti manovre atmosferiche che vedrebbero l’Alta Pressione spingersi nuovamente in direzione nord-nordest facilitando lo scivolamento di aria fredda verso sud.

IL METEO A BREVE TERMINE

Dopo un temporaneo miglioramento, peraltro su alcune regioni associato a un sensibile rialzo delle temperature, ci si appresta ad affrontare la seconda ondata di freddo dell’Inverno. Per alcune regioni si tratterà di gelo, perché stiamo parlando di aria gelida proveniente dai quadranti orientali.

Le temperature si orienteranno al di sotto delle medie stagionali un po’ dappertutto e laddove si verificheranno precipitazioni – peraltro scarne – potrebbero assumere carattere nevoso a bassissima quota. Da segnalare il rapido peggioramento in Sardegna di lunedì, frutto di un primo nucleo freddo in transito sul Mare di Sardegna.

VERSO FINE FEBBRAIO

Trattandosi di proiezioni a così lunga gittata saranno passibili, come ben potrete immaginare, di pesanti accorgimenti. Al momento l’ipotesi prevalente è che il freddo possa tornare, anche a seguito delle dinamiche legate al Vortice Polare.

Come scritto in apertura, tra le varie ipotesi contemplate c’è anche quella riguardante una propulsione anticiclonica in direzione nord-nordest e il conseguente scivolamento di masse d’aria fredda sul Mediterraneo. Di contro potremmo assistere a un rafforzamento anticiclonico proprio su di noi, a quel punto è evidente che l’Inverno potrebbe avviarsi mestamente verso la fine. Ma quest’ultima ipotesi la riteniamo, ad oggi, la meno probabile.

IN CONCLUSIONE

Inverno che si è certamente ripreso e che riuscirà a ritagliarsi un ruolo importante, con possibili sorprese anche nel corso delle prossime due settimane.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.