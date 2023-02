HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Premessa: le dinamiche atmosferiche ampiamente evidenziate da alcuni colleghi, associabili allo stato di salute del Vortice Polare, potrebbero stravolgere le proiezioni in corso. Motivo per cui teniamo conto che l’evoluzione meteo climatica proposta potrebbe subire stravolgimento importanti, a maggior ragione in vista di un periodo – seconda metà di febbraio – che potrebbe riservare sbalzi termici notevolissimi.

Passato il freddo, ad esempio, un po’ tutti i modelli matematici confermano il ritorno dell’Alta Pressione. Alta Pressione che, come vedremo, dovrebbe innescare un vivace rialzo delle temperature e dal sotto media attuale si passerà presumibilmente a valori superiori alle medie stagionali.

Poi, nel più lungo termine, l’Inverno potrebbe tornare prepotentemente in scena.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’ondata di gelo che sta investendo l’Europa orientale e sudorientale sta avendo le attese ripercussioni anche in Italia. Ripercussioni soprattutto in termini di calo termico generalizzato, con temperature destinate a scendere ulteriormente nelle prossime 48 ore.

Le precipitazioni, al contrario, saranno poche eccezion fatta per le due Isole Maggiori e alcune zone dell’estremo Sud laddove si affaccerà un vortice di bassa pressione scavatosi a ridosso della Sardegna e in spostamento verso ovest. Va detto che i fenomeni potrebbero assumere carattere nevoso a bassa quota e che localmente potrebbero verificarsi delle nevicate anche sulla dorsale appenninica centro meridionale. Ovviamente nei versanti esposti al vento di Grecale.

L’INVERNO POTREBBE RISERVARE SORPRESE

La premessa d’apertura riteniamo sia d’obbligo perché qualora il Vortice Polare dovesse realmente sgretolarsi potremmo assistere a repentini ribaltoni modellistici.

Ribaltoni che potrebbero riservarci altri colpi di scena pienamente invernali, ovvero irruzioni fredde consistenti – se non addirittura una vera e propria ondata di gelo – nel corso dell’ultima decade di febbraio. Quel che possiamo dirvi è che l’Anticiclone potrebbe avere vita breve.

IN CONCLUSIONE

Arrivano altri segnali modellistici orientati con decisione verso una prosecuzione dell’Inverno e stante alcune proiezioni modellistiche l’inizio della Primavera meteorologica potrebbe essere freddo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.