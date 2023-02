POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

L’Alta Pressione sta prendendo il sopravvento. Le condizioni meteo climatiche sono migliorare dapprima al Centro Nord, poi anche al Sud. Le temperature, che continuano a mantenersi molto basse soprattutto nei valori minimi, inizieranno a salire e le massime si orienteranno ben presto al di sopra delle medie stagionali.

A questo punto è lecito interrogarsi sulla durata della fase anticiclonica. Stante alcune proiezioni modellistiche potrebbe durare fino a fine mese, mentre secondo altri centri di calcolo internazionali potrebbe andare in crisi già nel corso della prossima settimana.

Sarà interessante capire chi avrà ragione, dal nostro punto di vista la dinamicità atmosferica in atto potrebbe riservare delle sorprese. Sorprese pienamente invernali.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nei prossimi giorni avremo pochi spunti di discussione. Ovviamente in presenza dell’Alta Pressione non potremo non parlare di temperature e in modo particolare delle anomalie termiche attese.

Le massime, come detto, saliranno parecchio e passeremo da valori pienamente invernali a valori pienamente primaverili. Le proiezioni ci dicono che localmente si supereranno i 20°C, con punte di 23-24° in alcune aree delle due Isole Maggiori.

Di contro avremo nottate fredde, localmente gelide. Le inversioni termiche, infatti, potranno innescare ulteriori gelate.

L’INVERNO NON E’ FINITO

Giustamente i colleghi sottolineano l’importanza di complesse dinamiche atmosferiche ed in particolare le complesse interazioni Vortice Polare-condizioni meteo climatiche europee. Siamo d’accordo nel sostenere che l’Inverno non è terminato, tutt’altro.

In tal senso alcune proiezioni modellistiche lasciano intravedere novità invernale già nel corso della prossima settimana, allorquando un’ondata di gelo importante potrebbe colpire l’Europa orientale. Gelo che dovrebbe indebolire l’Alta Pressione e ciò servirebbe a riportare le temperature verso valori più consoni al periodo.

Il prosieguo mensile, diciamo l’ultima settimana di febbraio, potrebbe riservare sorprese artiche ma trattandosi di ipotesi evolutive andranno sostenute da ulteriori conferme.

IN CONCLUSIONE

Ciò che sappiamo, al momento, è che l’Inverno sembra volersi riservare il gran finale e potrebbe trattarsi di un finale con un colpo ad effetto.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.