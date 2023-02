Continua l’allarme per la tempesta di neve negli Stati Uniti. In particolare, in California l’allarme è alto, si prevedono possibili nevicate anche lungo le coste, almeno nella parte settentrionale dello Stato, e soprattutto nevicate sbalorditive, in una catena montuosa, comunque, la Sierra Nevada, che è considerata uno dei luoghi più nevosi al mondo.

Sono previsti oltre 2 metri di neve fresca al di sopra dei 1200 metri di quota, mentre sul Mount Baldy, comprensorio sciistico nella Contea di San Bernardino, con piste da sci che vanno dai 1900 ai 2600 metri di quota, ne sono previsti oltre 2 metri e mezzo nel giro di pochi giorni.

Nella Baia di San Francisco oltre 100 mila utenze sono rimaste prive di corrente elettrica a causa dei venti fortissimi.

Numerosi anche gli alberi caduti ed i tetti danneggiati.

Tra il 20 ed il 21 Febbraio scorso sono cadute delle forti nevicate in Georgia, Stato del Caucaso meridionale posto sulla riva orientale del Mar Nero.

Le forti nevicate hanno causato numerose valanghe che hanno bloccato il traffico sulla zona nord occidentale della Georgia, causando anche l’interruzione dell’energia elettrica in oltre 40 cittadine.

Un insolito paesaggio si è verificato nel cuore del deserto dell’Arabia Saudita.

Un periodo prolungato di forti precipitazioni piovose (alcune zone hanno registrato il 700% in più rispetto alle normali piogge invernali), ha provocato una insolita e grande fioritura delle dune in pieno deserto.

Si tratta di un fenomeno che si ripete raramente, le fioriture delle piante durano al massimo 15-20 giorni nel cuore del deserto.

Nelle Isole Kuergelen, che si trovano a 49° sud di latitudine nella parte meridionale dell’Oceano Indiano, la stazione di Port Aux Francais ha registrato una temperatura massima di +24,0°C, il secondo valore più alto di sempre dopo i +25,8°C del 23 Gennaio 1994.

Si tratta di un arcipelago molto freddo, la principale, Isola della Desolazione, presenta un rilievo di 1814 metri di quota con un ghiacciaio permanente.

Anche durante l’Estate Australe la temperatura media è di soli +7°C.

Le Isole Reunion, ad est del Madagascar, sono state sfiorate nei giorni scorsi dal Ciclone Freddy.

Ma nella giornata del 21 Febbraio la località di Pointe des Trois Bassin ha registrato una temperatura massima di +36,0°C, che rappresenta il nuovo record di caldo mensile.

Continua la siccità in Francia, con la più lunga serie nazionale di precipitazioni inferiori al millimetri, che adesso è di 32 giorni, superando il precedente record di 31 giorni consecutivi che risale al periodo 17 Marzo – 16 Aprile 2020.

Non vi sono altri precedenti dal 1959 ad oggi, né tanto meno nella piovosa stagione invernale.

A Borgo San Maurizio, in Savoia francese, a circa 774 metri di quota, la temperatura ha raggiunto un valore di +20,5°C , circa 12°C in più della norma mensile, e si tratta del valore più precoce sopra i venti gradi di sempre, da quando è iniziata la serie storica di dati nel 1946.

Un blocco di aria fredda sta raggiungendo la Penisola Iberica, provenendo dal Nord Atlantico.

L’aria fredda ed instabile dovrebbe provocare abbondanti nevicate sia sui Pirenei, che sulla parte settentrionale di Spagna e Portogallo.

I Pirenei hanno bisogno di neve: attualmente il livello dell’innevamento è ai livelli del minimo storico raggiunto nell’Inverno del 1989.

Infine, il Senegal ha raggiunto per la prima volta una temperatura di +43,0°C a Linguere, massimo valore di caldo finora registrato nel Nord Emisfero, a soli 0,2°C dal record mensile.

Il valore più elevato raggiunto dall’Africa Sub Sahariana è stato raggiunto nel 2010 a Kaur, in Gambia, con +45,5°C.