Una violentissima tempesta di neve ha colpito la zona sud orientale del Marocco, tra il 18 ed il 19 Febbraio scorsi.

Le nevicate che hanno colpito la zona sono senza precedenti nel passato, infatti sono caduti, su diverse aree, 220 cm di neve fresca in 48 ore, lasciando ben 24 mila famiglie senza alcun contatto con l’esterno, e 84 villaggi del tutto isolati.

Le regioni più colpite sono state quelle del Ouarzazate e della Zagora.

Oouarzazate si trova nell’interno del Marocco centrale, è una città posta a 1160 metri di altezza, resa famosa in tutto il mondo per la presenza degli Atlas Corporation Studios, studi cinematografici dove sono stati girati vari famosi film di livello internazionale.

La città è prettamente desertica, con una media annua di appena 120 mm di pioggia, mentre in Febbraio cadono normalmente solo 18 mm di pioggia.

Non lontano dalla città si trova una delle tre stazioni sciistiche del Marocco, il Monte Oukaimeden, che giunge fino a 3200 metri di altezza, e sul cui versante nord sono poste piste da sci ad altezza compresa tra 2600 e 3200 metri.

Qui le precipitazioni medie annue raggiungono i 560 mm, ed in Febbraio cadono circa 78 mm di pioggia in dieci giorni di neve, ma precipitazioni di oltre due metri in 24 ore sono del tutto eccezionali.

Sono state impiegate le truppe marocchine per raggiungere le decine di villaggi ed abitazioni rimaste isolate dalla imperiosa nevicata, caduta generalmente al di sopra dei 1900 metri di altezza.

Malgrado questa forte ondata di maltempo ed i grandi disagi gli abitanti del Marocco sono abbastanza contenti di questa situazione.

Si pensa infatti che le grandi nevicate costituiscano un ottimo serbatoio di acqua sulle montagne; nei giorni passati erano infatti sorte delle preoccupazioni relative alla siccità ed alla carenza idrica per l’agricoltura.