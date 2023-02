Vari sono gli eventi meteorologici che vanno segnalati, ed accaduti nei tre giorni tra il 10 ed il 12 Febbraio, ed anche avvenimenti accaduti nel lontano passato in queste date.

Il sud della Cina sta sperimentando in questi giorni un caldo straordinario, segnando l’inizio di Febbraio più caldo di sempre, così come nel Laos e nella Thailandia.

La città di Yuanyang ha raggiunto una temperatura di +34,4°C, mentre quella di Haikou, con +30,2°C, è la prima città capoluogo di provincia a superare la soglia dei trenta gradi quest’anno.

L’11 Febbraio è anche una data storica per il freddo sulle Isole Britanniche.

Fu infatti in questa data che, nel lontano 1895 la temperatura raggiunse il record storico di freddo, -27,2°C nella stazione di Braemar.

In quel gelido mese di Febbraio furono ben 6 i giorni nei quali la temperatura scese al di sotto del valore di –23,9°C.

I -27,2°C furono poi uguagliati altre due volte, nel Gennaio 1982 e nel Dicembre 1995.

L’Isola di Cipro è stata colpita da una grande ondata di freddo, con gelo comunque limitato alle zone più elevate dell’Isola.

Il Monte Olympus, della catena delle Troodos, è alto 1953 metri, e presenta anche delle piste da sci, che partono proprio dall’omonimo villaggio di Troodos.

Lo scorso 9 Febbraio il Monte Olympus ha raggiunto una temperatura minima di -12,0°C, molto vicino al record storico di freddo di Cipro di -12,6°C che è stato raggiunto a Plateia il 5 Febbraio 1997.

Quella comunque fu un’ondata di freddo molto intensa che causò anche una intensa nevicata a Nicosia.

Il Ciclone Gabrielle sta per investire la Nuova Zelanda, con traiettoria nord ovest –sud est, in particolare l’isola settentrionale, dove sono previste punte di precipitazione di oltre 500 mm in tre giorni.

I -31,1°C misurati lo scorso 10 Febbraio ad Intorsura Buzaului, in Transilvania, rappresenta la temperatura più bassa mai raggiunta in Romania negli ultimi 5 anni.

Il record comunque è ancora rappresentato dai -35,8°C raggiunti l’8 Febbraio 2005.

Infine una parola sulla mitezza della costa francese meridionale, che raggiunge il suo massimo nella città di Montecarlo.

Il Principato di Monaco è scarsamente nevoso, l’altezza massima della neve fu raggiunta nel Gennaio 1985 con 18 cm (dati raccolti dal 1895), ma il quartiere di Montecarlo è ancora meno nevoso, così come sulla costa: mai si è superata l’altezza di 10 cm di neve, neanche nei gelidi mesi di Febbraio del 1929 o del 1956.