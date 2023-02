La neve si è fatta vedere la mattina del 27 Febbraio sulla Francia mediterranea, a Montpellier è nevicato tra le 4 e le 8 del mattino con temperatura vicina allo zero e lasciando poche tracce al suolo.

Più intensa la nevicata sull’interno, dove, su zone collinari comprese tra i 400 ed i 600 metri di quota, sono caduti tra i 10 ed i 20 cm di neve fresca.

Alcuni cm di neve sono caduti anche sulle città di Lione e di Toulouse, sempre la mattina del 27 Febbraio.

Impossibile non citare l’episodio di stamani di Aurora Boreale, che è stata insolitamente visibile anche in Inghilterra, Scozia e Germania settentrionale.

Dalla Francia settentrionale è stata visibile solamente con telecamere a lunga esposizione; episodi del genere si verificano solo ogni 10 o 20 anni quando siamo in prossimità del massimo solare, ed i Flares sono particolarmente intensi.

L’Aurora è stata visibile anche sui Paesi Baltici.

In Polonia si è verificato un episodio di “snow lake effect” (neve da effetto lago) nei pressi del Laghi di Kashubian (o Casciubia in Italiano), terra che viene considerata la “piccola Svizzera polacca” per la bellezza dei suoi paesaggi e la presenza di oltre 250 laghi.

Anche qui il vento freddo e secco settentrionale può riempirsi di umidità passando sopra i laghi più grandi e scaricarla sotto forma di neve sulle rive meridionali, generalmente con quantitativi limitati (5-10 cm) a causa della piccolezza degli specchi d’acqua.

Gran caldo invece sul sud est europeo, proprio quello che era stato investito da una grossa ondata di freddo e di neve la scorsa settimana.

Proprio nel nord della Turchia, investita una settimana fa da forti nevicate, la temperatura ha raggiunto lo scorso 26 Febbraio un valore di +25°C,.

+22°C sono stati raggiunti invece in Serbia, Romania, Bulgaria.

Nella città rumena di Craiova si sono raggiunti +21,0°C, vicini al record storico di caldo della città di +21,7°C.

Infine, grosso allarme meteo per le Isole Baleari classificato addirittura come “allarme rosso” da parte delle autorità spagnole.

Infatti l’Isola principale, Maiorca, sta per essere investita dal Ciclone Juliette, la depressione formatasi sul Mediterraneo a causa dell’afflusso di aria fredda artica da settentrione, tra le giornate del 27 e 28 Febbraio.

Qui sono previsti venti da nord fino a 100 km/h, che investiranno la Sierra de Tramontana, la catena montuosa che delimita la zona settentrionale di Maiorca con vette che raggiungono un picco di 1445 metri di quota.

Sono previste anche dai modelli matematici 200 mm di precipitazione, che potrebbero essere neve al di sopra dei 400 metri di altezza.

Tali previsioni, se venissero confermate, potrebbero provocare una delle più intense ondate di maltempo che abbiano colpito l’Isola negli ultimi decenni.