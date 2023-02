HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

In Australia si è avuta una precocissima rottura della stagione estiva, con maltempo in tutto il sud, oltre che temperature insolitamente basse. Tutto ciò dopo che a Natale e Capodanno si erano avute ondate di calore da record, con notti tropicali nelle principali città, dove la temperatura minima per giorni non è scesa sotto quota 25°C.

La “Rottura dell’Estate” è un fenomeno meteorologico che si verifica in agosto nel nostro Emisfero, in febbraio in quello australe. Succede che temperature iniziano a scendere più rapidamente del solito e interrompe quello che è il culmine dell’estate.

Questi cambiamenti di temperatura possono essere accompagnati da tempeste. Si veda l’immagine satellitare piuttosto eloquente, con aria fredda di origine antartica che si spinge sino al sud dell’Australia. Osservate pure il centro di un ciclone con l’occhio della profonda area di bassa pressione a sud ovest della Tasmania.

Fa persino freddo, e sopra i 1000 metri di quota la temperatura si è approssimata a 0°C. Infatti, il grande caldo asfissiante sembra essere finito per il sud dell’Australia, a Sydney sono attese temperature non oltre i 30 gradi sino ad almeno metà mese, che sarebbe il nostro equivalente Ferragosto.