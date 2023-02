Continua l’insolita ondata di caldo in Europa e soprattutto in Italia, dove, a causa della presenza anticiclonica, si continuano a registrare temperature basse di notte, anche sotto lo zero, e molto alte durante il giorno.

Sulle montagne Alpine ed Appenniniche fa caldo di giorno e di notte, a causa della mancanza di inversione termica che si verifica solo nelle valli e nelle pianure.

Il Monte Cimone, a 2165 metri di quota, ha registrato una temperatura minima di +3,7°C ed una massima di +6,6°C il giorno 15 Febbraio; il Monte Paganella, sopra Trento, a 2125 metri, ha registrato una temperatura massima di +5,0°C, mentre il Passo Rolle, quota 2000 metri, è arrivato a misurare una massima di +7,0°C.

Temperature massime di +19,5°C si sono misurate ad Orte, e +19,4°C a Frosinone, nel Lazio, sempre il 15 Febbraio scorso.

Al contrario, la stessa località di Orte ha registrato anche una temperatura minima di -4,7°C, con una escursione termica giornaliera di ben 24,2 °C!

Al contrario, in Turchia le temperature restano decisamente basse, e questo in particolare sulle zone orientali maggiormente colpite dal disastroso terremoto, che presentano minime notturne al di sotto dello zero.

Le punte minime di freddo si stanno registrando sulle zone montuose, in particolare sulla zona di Erzurum, 1758 metri, grande città dell’Anatolia Orientale, capoluogo provinciale, e sede di famosi impianti sciistici.

La zona è molto fredda, la media delle temperature minime del mese di Febbraio è di circa -14°C, ma è a partire dal 12 Febbraio che le minime sono costantemente al di sotto dei -30°C, raggiungendo una punta di -31,3°C il giorno 14.

Il record di freddo per Febbraio però è un rigidissimo -39,0°C misurato il 23 Febbraio 1985.

Più ad est di Erzurum, anche la stazione di rilevamento di Kars (1795 metri di altezza) sta misurando valori simili, pur essendo generalmente meno fredda di Erzurum (qui la media delle minime di questo mese è di circa -11,5°C).

Le temperature minime sono state negli ultimi giorni inferiori ai -27°C, e raggiungendo una punta di -30,1°C la mattina del 15 Febbraio.

L’ondata di freddo in Turchia dovrebbe lentamente attenuarsi nei prossimi giorni, salvo forse rincrudire alla fine del mese.