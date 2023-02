La tempesta dovrebbe scorrere da ovest ad est, a partire dal Colorado per arrivare alla zona dei Grandi Laghi. Sono previsti degli ingenti quantitativi di neve, gli Stati centrali e settentrionali sono in stato di allerta.

Nel frattempo, precipitazioni alluvionali si sono verificate tra il 16 ed il 17 Febbraio scorso in West Virginia, dove in 24 ore sono caduti 102 mm di pioggia a Culloden, 102,6 mm ad Hamlin, 103,6 mm a Pinch.

Numerose le aree allagate per straripamento dei corsi d’acqua, anche in Tennessee, Alabama e Kentucky.

Le Isole Hawaii stanno per essere investite da una tempesta tropicale, in grado di apportare forti precipitazioni. Addirittura potrebbero cadere tra i 60 cm ed un metro di neve sulle vette montane, quelle dei famosi vulcani Mauna Loa e Mauna Kea, una tempesta di neve che potrebbe mandare completamente in tilt la viabilità sui rilievi montuosi.

Tantissima neve è caduta sulle province settentrionali dell’Iran. La stazione di Kuhrang County, nella provincia di Bakhtiari, ha visto la neve raggiungere un’altezza di 250 cm.

Invece in India sta continuando la forte ondata di caldo che attanaglia la zona. La città di Rajkot. In Gujarat, ha raggiunto i +39,8°C, a soli due decimi dal record assoluto di Febbraio, mentre in Rjasthan la località di Jasalmer ha misurato +37,5°C, a tre decimi dal record.

Straordinarie le temperature alle quote più elevate: Rekong Peo, a 2290 metri di altezza, ha misurato una temperatura massima di +22,0°C, Kalpa, a 2960 metri, una massima di ben +16,8°C, circa 11°C in più della norma mensile.

Si sta intensificando il Ciclone Freddy, la cui traiettoria prevista sembra investire in pieno il Madagascar. I venti sono aumentati fino a 220 km/h, e si stimano raffiche massime di ben 300 km/h.

Infine la massima misurata in Australia di +46,2°C a Learmonth rappresenta al momento il record attuale di temperatura più alta rilevata nel mondo nel 2023.