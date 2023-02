HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Freddo e gelo a livelli mai visti da questa generazione hanno raggiunto la parte orientale del continente nord americano. Già lo si era capito dai livelli di temperatura raggiunti alla quota di 850 hPa : -43°C è un valore che non veniva raggiunto da tanti anni anche in regioni molto fredde come quelle del Canada Orientale.

E gli effetti al suolo si sono subito visti su varie località.

Il Monte Washington, nel New Hampshire, è considerato il luogo con il peggiore clima del mondo, per la rigidità del suo clima (malgrado sia alto appena 1917 metri), e per la violenza delle tormente invernali.

Ma sono state del tutto inusuali le condizioni meteorologiche dei primi giorni di Febbraio: la temperatura di -43,9°C registrata il giorno 4 è record di freddo dal 1980 ad oggi, anzi, ha superato per un decimo di grado il record assoluto di Febbraio di -43,8° registrato nel 1934.

L’attuale stazione raccoglie dati meteorologici dal 1933, ed i -44°C rappresenterebbero il record della serie, anche se un primo vecchio osservatorio costruito a fine Ottocento ha misurato -45,6°C nel 1885.

Assieme al gelo, si sono registrate raffiche di vento fino a 204 Km/h, con un effetto “wind chill” (combinazione di temperatura / vento),pari a -78°C, mai registrato finora negli Stati Uniti continentali.

Ma, cosa ancora più rara, all’interno del minimo depressionario freddo la Tropopausa, lo strato che separa la Troposfera dalla Stratosfera, è sceso fino ad una quota di 900 hPa dai radiosondaggi condotti, circa 1000 metri di altezza, facendo sì che il Monte Washington fosse interamente nella Stratosfera!

Ma il gelo ha colpito duramente anche la città di Boston, dove il termometro è sceso fino ad un inusitato valore di -24,4°C (anche qui accompagnato da raffiche di vento a 67 km/h).

Tale valore risulta essere il più basso mai raggiunto in città dal 15 Gennaio 1957. Qui il record storico di freddo risale al 09 Febbraio 1934, con un valore di -27,7°C.

New York invece ha avuto un freddo più “moderato”, con una minima di appena -15,6°C. Il 9 Febbraio 1934 si ebbero -26°C, valore che è record storico della città.

L’ondata di freddo comunque sarà di breve durata, nei prossimi giorni le temperature rialzeranno decisamente su tutta la costa nord orientale.