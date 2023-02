Temperature in forte calo sulla Penisola Iberica, le nevicate hanno interessato oggi diverse zone della Spagna settentrionale, arrivando anche alla periferia di Madrid.

Per la giornata del 24 Febbraio la quota neve è prevista in deciso calo sul centro nord della Spagna, fino ad altezze di 400-600 metri, interessando città come Burgos, Cantabria, Navarra, ed anche Soria, dove i modelli matematici prevedono un calo della temperatura fino ad un minimo di -10°C nei prossimi giorni.

Abbondanti nevicate stanno cadendo, finalmente, sui Pirenei, anche a quote piuttosto basse.

Una forte nevicata ha ricoperto con parecchi cm di spessore la città di Pau, sui Pirenei francesi, a soli 207 metri di altezza.

Forte nevicata anche a Bordes, città francese dove erano segnalati +23°C appena tre giorni prima.

Nevicate sono segnalate anche su diverse zone del Portogallo.

In Francia è finita ufficialmente la siccità, con una caduta di 3 mm medi di pioggia su varie zone del Paese.

Si tratta di 32 giorni ufficiali di siccità, valore mai registrato in inverno, e comunque record dal 1959.

Sulle Alpi Francesi il Col de Porte, situato nel dipartimento di Isére, a 1326 metri di altezza, il manto nevoso misura appena 20 cm di altezza, circa un metro in meno della norma, e valore che risulta essere il più basso di sempre superando anche l’asciutto Inverno 1988-89.

La parte centrale della Valle della Loira è al 35° giorno consecutivo di siccità, fatto mai avvenuto nel periodo invernale dal 1959 ad oggi.

Caos negli Stati Uniti, colpiti da una pesantissima tempesta di neve.

All’aeroporto internazionale di Denver, in Colorado, la temperatura è calata ad un rigidissimo valore di –23,9°C, che rappresenta un nuovo record giornaliero per il 23 Febbraio.

La media delle minime di Febbraio è di -6,5°C in questo mese.

Una “tempesta di ghiaccio” ha colpito l’area attorno a Buffalo, stato del New York, dove la pioggia congelantesi ha raggiunto diversi cm di spessore bloccando tutte le strade e causando la caduta di alberi sovraccaricati dal peso del ghiaccio.

Nell’area di Portland, in Oregon, numerose strade sono state chiuse a causa di veicoli abbandonati lungo il percorso dagli automobilisti.

A Portland sono caduti 27 cm neve, massima nevicata di sempre per la città, dopo i 37 cm del 21 Gennaio 1943.

Il Nord della California sta avendo l’ondata di neve maggiore dal Febbraio del 1989.

Sta nevicando infatti ad Eureka, località posta ad appena 12 metri sul livello del mare, e tutte le zone sopra i 100 metri di quota sono abbondantemente innevate.

Nel frattempo la zona sud orientale degli Stati Uniti sta abbattendo decine di record storici di caldo, sia per quanto riguarda le temperature minime che quelle massime.

Nashville in Tennessee ha raggiunto il 23 Febbraio una temperatura massima di +29,3°C, valore che abbatte il precedente record di Febbraio di +28,3° che risaliva al 1996, e che rappresenta la più precoce temperatura di sempre oltre i +29°C.

A Nashville la temperatura media massima di Febbraio è di soli +11,5°C.

Record di caldo anche a Cuba: la capitale Havana ha registrato una temperatura massima di +34,5°C, superando il precedente record di +34°C risalente al Febbraio 2021.

Gli estremi termici continueranno negli Stati Uniti, con una parte sud orientale caldissima mentre la zona centro occidentale resta freddissima.