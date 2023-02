HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Ne abbiamo già parlato in precedenza, la mitezza di questo Inverno è stata da record, per la Grande Mela, in particolare l’appena trascorso mese di Gennaio.

La stazione di Central Park raccoglie i dati meteorologici dal 1869, ed è una delle serie di dati meteo più antiche del mondo.

La temperatura media del Gennaio 2023 è stata di +6,4°C, superando il precedente record di +6,2°C che era stato registrato nel Gennaio 1931.

La norma del mese di Gennaio per New York è di circa +1,0°C.

L’aeroporto Newyorkese di Fiorello La Guardia ha avuto una temperatura media del mese di Gennaio 2023 di +6,3°C, superando anche in questo caso il proprio record di Gennaio più caldo risalente al 2006 (+5,3°C).

L’aeroporto Fiorello la Guardia ha anch’esso una lunga serie di dati meteorologici, che ha avuto inizio nel 1939.

Nel frattempo, il 1 Febbraio sono caduti a Central Park 2 cm di neve fresca, rappresentando la nevicata più tardiva di sempre per la città.

La straordinaria mitezza di questo mese di Gennaio ha interessato tutta la Costa Orientale statunitense.

Ma adesso le cose stanno per cambiare, visto che sta arrivando una massa d’aria artica la cui consistenza ha pochi precedenti nel passato.

La massa d’aria fredda in questione sta interessando il Quebec, con temperature rarissime di -43°C ad 850 hPa (circa 1400 metri di altezza), e si muove verso sud ovest, andando ad interessare anche la costa settentrionale orientale degli Stati Uniti.

Le temperature così basse costituiscono una rarità anche per le gelide pianure canadesi orientali; si stima che al suolo si possano raggiungere valori minimi di -33°C anche in grandi città canadesi come Toronto e Montreal.

Questo freddo dovrebbe raggiungere anche la Grande Mela, e qui si fa difficile la stima delle possibili temperature minime che la città potrebbe registrare.

Il record di freddo storico per l’aeroporto Fiorello La Guardia è di -17,2°C del 14 Febbraio 2006, mentre quello storico assoluto di -19,4°C del 21 Gennaio 1985.

Tali valori potrebbero essere superati, visto che si stimano temperature di -21; -22° che potrebbero essere raggiunti tra il 3 ed il 4 Febbraio prossimi.