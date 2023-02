Proseguono in tutta Europa le anomalie climatiche che hanno interessato questo mese. In particolare modo le massime anomalie le stiamo misurando in Francia, afflitta da carenza idrica e da temperature anormalmente miti per questo mese.

Alla stazione parigina di Montsouris la temperatura massima del 21 Febbraio è stata di +16,5°C. Il Febbraio 2018 è stato l’ultimo ad avere una temperatura media al di sotto della norma, con un valore di +2,6°C contro una norma di +5,1°C.

Il Febbraio 2023 al momento presenta una temperatura media di +8,0°C, quasi 3 gradi in più del normale, e questo sta succedendo da ben 5 Febbrai consecutivi, dal 2019 ad oggi.

Per la prima volta nella serie lunghissima avremo probabilmente il quinto Febbraio consecutivo con temperature massime superiori ai +10°C come media mensile, quando finora, al massimo, era capitato per due consecutivi.

La quantità di pioggia a Parigi è stata di appena 1,8 mm, quantitativo molto al di sotto della media mensile, anche se saltuariamente nel passato è successo (ad esempio 0,7 mm nel Febbraio 1959).

Nel frattempo dal 21 Gennaio ad oggi le precipitazioni medie in Francia sono state inferiori ad 1 mm giornaliero, una serie inusitata in pieno inverno di 31 giorni consecutivi che eguaglia quella avvenuta tra il 16 Marzo ed il 17 Aprile 2020.

Tra il 21 Gennaio ed il 20 Febbraio abbiamo anche una serie di pressioni giornaliere superiori ai 1025 hPa sulla Francia, una serie che non ha alcun precedente il 75 anni di rilevazioni.

Il mese di Febbraio 2023 dovrebbe essere anche il 13° mese consecutivo con temperatura sopra la media mensile a livello nazionale, fatto inedito in Francia.

La insolita siccità invernale sta colpendo anche le Alpi Svizzere. L’Ober Wallis (il Vallese), è la zona maggiormente colpita dalla siccità “nevosa”. E’ il cantone situato nelle Alpi Pennine, attorno alla Valle del fiume Rodano.

Il Canton Vallese presenta numerose cime alpine al di sopra dei 4000 metri di altezza e qui è presente il Ghiacciaio di Aletsch, il più lungo d’Europa con i suoi 23 chilometri di ampiezza. La siccità qui è disastrosa, nei pendii al sole non c’è neve neanche a 2000 metri di quota, mentre più in alto mancano almeno 3-4 metri di innevamento.

I ghiacciai di Zermatt e Saas Fee hanno ghiaccio limpido senza neve sopra, e le stesse località di Zermatt e Laukerbad sono completamente prive di neve, un fatto senza precedenti al 21 Febbraio!

Da segnalare, sempre per la giornata del 21 Febbraio, le temperature di +24° in Spagna, di +23,9°C in Bosnia, di +23°C in Macedonia del Nord e Bulgaria.

La temperatura si è innalzata fino a +22,1°C a Gussing, in Austria, valore del tutto eccezionale.