L’inverno si è messo a fare il suo dovere nelle ultime settimane, con scenari meteo caratterizzati da freddo e neve. Tuttavia Gennaio 2023 nel suo complesso è stato molto più caldo della norma, in base ai dati ISAC-CNR. La cosa può sorprendere, vista la parentesi fredda invernali vissuta nell’ultima parte di Gennaio.

A pensarci bene, non si deve rimanere in realtà troppo sorpresi. Tutta la prima metà di Gennaio ed oltre ha visto il dominio dell’alta pressione e di temperature sopra media. I primi giorni del mese sono stati caratterizzati da un’ondata di calore fuori stagione davvero eccezionale in tutta Europa, Italia compresa.

La colonnina di mercurio si è assestata per alcuni giorni su valori anche di 10 gradi e più oltre la media del periodo. Non sono mancati dei record di temperatura. Vista l’eccezionalità di questo evento, è normale che il freddo di fine mese non abbia potuto compensare le anomalie precedenti.

Lo scenario si è poi ribaltato dopo metà Gennaio, con un primo affondo artico che ha portato l’inverno sull’Italia. In molte parti della Penisola si è trattato del vero esordio dell’inverno. L’arrivo del freddo ha riportato la stagione nei canoni, senza quindi colmare l’anomalia calda avuta sino a quel momento.

Gennaio quindi non ha fatto eccezione, risultando l’ennesimo mese ben sopra la media. Nel dettaglio, sulla base dei dati ISAC-CNR il mese di Gennaio è stato più caldo del normale di 0,96°C rispetto alla media del periodo trentennale più recente compreso fra il 1991 e il 2020.

Tale anomalia colloca il Gennaio 2023 all’undicesimo dei più caldi dal 1800 ad oggi. Restano ben distanti i picchi di alcuni mesi di Gennaio molto più anomali di quello di quest’anno. Il Gennaio più caldo, secondo i dati statistici, è quello del 2007 con un’anomalia pari a ben 2,52°C.

Entrando nello specifico dell’Italia, Gennaio è stato più caldo al Nord dove l’anomalia è risultata pari a quasi 1 grado e mezzo. Lo scarto è ancora superiore se si considerano le temperature minime, a testimonianza di un Gennaio di caldo eccessivo (specie in montagna) e poco favorevole alle gelate.