Abbiamo già parlato delle inondazioni che hanno insolitamente colpito la Nuova Zelanda nel cuore dell’Estate Australe.

Non bisogna dimenticare che la Nuova Zelanda, pur immersa nel cuore dell’Oceano, presenta anch’essa le proprie stagioni anche se invertite rispetto alle nostre, non è infatti estesa a latitudini tropicali ma a latitudini medie.

After an exceptionally wet start to the year in #NewZealand, Tropical Storm #Gabrielle is likely to bring another deluge of rain by early next week

Stormy winds, dangerous seas and further flooding may affect parts of North Island pic.twitter.com/B3al9O3ccY

— Met Office (@metoffice) February 9, 2023