Meteo che va, tempo che trovi. A Roma la neve è un evento raro ma non difficilissimo. La neve si verifica solitamente nelle stagioni più fredde, tra novembre e marzo, ma di solito non dura a lungo quando cade. Le temperature medie a Roma a febbraio sono intorno ai 8 gradi, e nella maggior parte dei casi non raggiungono mai lo zero, se non nelle notti serene con quel fenomeni chiamato dispersione di calore.

Tuttavia, ogni tanto vengono previste ondate di gelo che possono portare a nevicate. Ad esempio, nel febbraio 2012 Roma ha subito una serie nevicate seguite da ghiaccio. Ma la neve a Roma si è vista anche in altre annate, tanto che sono numerose le immagini della capitale innevata.

Sembrerebbe che i cambiamenti del clima, a dispetto di altre aree d’Italia, abbiano favorito giorni di neve su Roma, contro altre città che la neve la vedono raramente rispetto al passato.

Or ora ci sono previsioni meteo che annunciano gran freddo, ma per Roma difficilmente dovrebbe nevicare, stante le attuali previsioni, ma con i venti da est, tutto è possibile, e allora vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.