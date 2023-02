Meteo che va, tempo che trovi. Sì, Milano è avvezza a subire neve durante l’inverno, anche se gli episodi di neve abbondante o prolungati possono causare problemi per la città. Ma negli ultimi anni gli eventi nevosi si sono ridotti come non si ricorda a memoria d’uomo.

Il Comune di Milano e le autorità locali solitamente prendono ogni precauzione per gestire gli effetti della neve, come la pulizia delle strade e la preparazione di strutture per ospitare persone in caso di emergenza.

La quantità e la frequenza delle nevicate a Milano sono diminuite rispetto a un tempo, una conseguenza del cambiamento climatico globale, ma anche delle fluttuazioni climatiche. La possibilità di vedere neve a Milano sembra esser possibile durante la prossima settimana, anche se per ora gli apporti potrebbero essere irrisori, e comunque questa previsione sarà da approfondire con i nuovi aggiornamenti dei super calcolatori.