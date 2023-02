Meteo che va, tempo che trovi. La neve a Firenze è un evento abbastanza raro ma non impossibile. Ad esempio, nel 2018 è stato registrato un giorno di neve a Firenze. E in prossimità della città a marzo, mentre il totale annuo di Molino del Piano si ebbe neve per 4 giorni.

Ovviamente, nei mesi più freddi è maggiormente possibile che Firenze sperimenti condizioni meteorologiche estreme come grandi ondate di gelo e neve. La prossima settimana in Italia del Centro Nord è attesa un’ondata di freddo, con forse condizioni di gelo. C’è anche il rischio di neve, tutto da confermare, persino alle porte di Firenze, se non in città.

Ma queste sono previsioni complesse da delineare con giorni di anticipo. Per ora vi lasciamo ad alcuni scatti della bella città sotto la neve.