Meteo a Roma verso un cambiamento, con la temperatura, che come annunciato sarà in sensibile diminuzione. Si avranno anche condizioni atmosferiche con forte vento di tramontana. Ma la neve in questa circostanza, ovvero questa settimana non cadrà su Roma.

Precedenti proiezioni davano l’arrivo di aria molto rigida proveniente da est in Italia, ma questa ha raggiunto in queste ore la Grecia; infatti, nell’area di Atene ci sono delle tormente di neve e sono state chiuse le autostrade attorno all’area metropolitana.

Ancora più avanti, nel periodo che va nella seconda decade del mese di febbraio, non sembrerebbero esservi condizioni ideali per avere la neve su Roma; in quanto dovrebbe prevalere un’area di alta pressione con addirittura temperatura molto sopra la media, soprattutto al pomeriggio.

Insomma, continueranno le anomalie meteo climatiche che si stanno ormai portando via il nostro normale inverno.

Ma a Roma la neve non è un fenomeno atmosferico che dovrebbe essere così raro, eppure, per una serie di circostanze la neve è divenuta un evento atmosferico ben più che occasionale.

La circolazione atmosferica su larga scala potrebbe cambiare verso la fine del mese, quando in Europa potrebbe giungere aria fredda dalla Siberia. Ma anche tale previsione necessiterà di essere confermata, e questa circostanza sarebbe ideale per avere eventuali precipitazioni sotto forma di neve anche su Roma, sempre che sul Tirreno si formi un’area di bassa pressione con delle precipitazioni che transitino sopra il cuscinetto freddo proveniente dai Balcani.

Per avere condizioni meteo propizio per la neve su Roma sembra essere quasi un’impresa impossibile, eppure su Roma ogni tanto la neve farà capolino. Ci aggiorneremo presto con un prossimo bollettino meteo climatico.

PREVISIONI METEO NEI PROSSIMI 15 GIORNI

