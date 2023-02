HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Meteo a Milano verso un cambiamento, dopo la giornata estremamente calda per il periodo che si è avuta sabato 4 febbraio, quando la colonnina di mercurio ha raggiunto ben 22 °C. Ma questo evento meteo è stato causato da condizioni atmosferiche del tutto locale; infatti, l’aria fredda che raggiungeva il crinale alpino, discendendo lungo le valli si è surriscaldata a dismisura, generando quel fenomeno chiamato Favonio.

Nei prossimi giorni avremo temperature invernali a Milano. La possibilità di avere precipitazioni sino a sabato 11 febbraio appare effimera, probabilmente un lieve passaggio si potrebbe verificare lunedì 6, ma con l’eventuale fenomeno di fiocchi svolazzanti di neve.

Previsioni meteo a più lungo termine, ovvero nel periodo da domenica 12 febbraio sino al 19 del medesimo mese, non vedono sostanziali possibilità, ma anzi un aumento sensibile della temperatura. Ma questa previsione sarà da confermare. E con le temperature previste in quel periodo non ci sarebbe occasione per la neve. Addirittura, le temperature massime sarebbero sopra la media sensibilmente.

Ma c’è una novità non da poco, su larga scala ci sono delle variazioni che potrebbero modificare la circolazione atmosferica generale, inducendo aria gelida verso l’Italia. Ma ormai siamo su previsioni a lunghissimo termine. In tale circostanza un’occasione per avere la neve su Milano potrebbe avvenire dopo il 20 febbraio, ma avremo modo di parlarne in nuovi aggiornamenti.

PREVISIONI METEO NEI PROSSIMI 15 GIORNI

