Abbiamo appena varcato la soglia della seconda decade di febbraio, a Roma la temperatura tornerà a essere molto mite per il periodo, e di certo la neve non sarà una condizione meteo di cui tener conto. Però, siamo comunque d’inverno, in considerazione dei cambiamenti del clima e delle fluttuazioni climatiche, oltre che di variabili come quelle del riscaldamento della stratosfera, si potrebbero avere alla fine di febbraio condizioni atmosferiche favorevoli al gran freddo.

Ora come ora, il rischio di un freddo intenso su Roma è esclusivamente teorico, e si basa su una serie di condizioni che dovrebbero coincidere per favorire l’avvento di precipitazioni sotto forma di neve in città. La base di tutto è il freddo, e questo dovrebbe essere piuttosto intenso per far nevicare su Roma. Per avere la neve a Roma solitamente dovrebbe giungere un vento gelido, quello che viene dalle steppe della Russia, e poi si dovrebbe interporre un flusso d’aria umida, generalmente da ovest, apportatore di precipitazioni.

Alla fine di febbraio del 2018, Roma ha visto una splendida nevicata dovuta proprio a quei fattori che abbiamo elencato qui sopra. Tra l’altro si ebbe un riscaldamento della stratosfera proprio in questo periodo dell’anno, e ciò favorì poi quel gran gelo che raggiunse d’Italia, e su Roma si ebbe la neve.

Però lo sottolineo, fare previsioni meteo di neve su Roma non è al fatto possibile ad oggi, possiamo solo fare delle congetture basati su teorie in ambito didattico, dove ad una serie di circostanze ne seguono altre.

La possibilità di avere la neve a Roma al momento però la vorrei considerare come una condizione meteo remota, essendovi solo degli indici di comportamento del clima che potrebbero dar luogo a una modifica strutturale del vortice polare, cosa ancora non certa, che altererebbe poi le correnti atmosferiche su vasta scala.

Insomma, per avere la neve stavolta è necessaria una grossa impresa.