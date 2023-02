Parlare di neve a Milano ormai sembra fantasioso, il sole è così perenne come non mai, neanche le nebbie quest’anno vogliono mostrarsi come dovrebbe succedere durante la stagione invernale. Poi il freddo si è visto per brevi periodi, e parliamo di quello vero. Uno di questi sta per concludersi, in quanto la settimana prossima avremo un sensibile aumento di temperatura, e già i valori diurni sono saliti considerevolmente rispetto gli scorsi giorni.

Infatti, ora si aprirà una parentesi dal clima molto mite, però, in pianura solitamente le inversioni termiche tendono a formare nubi basse, foschie e quindi ridurre la radiazione solare, attenuando la mitezza che altrimenti ci sarebbe con il sole pieno.

A Milano, le nevicate tardive possono succedere sino a tutto aprile, ma attualmente noi siamo a febbraio, e se anche il tempo è soleggiato e vuole proiettarci quasi in primavera, possiamo parlare di proiezioni di neve per questa città del Nord Italia perché è inverno.

Dopo questa settimana di alta pressione e temperature molto miti, potrebbero giungere impulsi di aria fredda. Ma ancora una volta Milano si troverà in una situazione chiamata ombra pluviometrica, ovvero, l’arco alpino impedirà l’avvento di precipitazioni di una certa importanza. E poi probabilmente la temperatura non sarà più da neve anche per l’intervento di un eventuale Favonio.

Più avanti ancora, ma ormai forse saremmo oltre la seconda decade di febbraio, quindi parliamo del fine del mese, tutto potrebbe essere possibile, in quanto su vasta scala potrebbero cambiare le correnti, e queste potrebbero spingere verso l’Italia aria molto fredda.

I paragoni col passato sono utili per comprendere ciò che potrebbe capitare nel futuro, non perché si verificheranno condizioni meteo identiche, bensì per meglio comprendere il clima locale. Nel 2018, appena pochi anni fa, si ebbe un aumento sensibile della temperatura in stratosfera, ciò avvenne proprio questo periodo dell’anno. E verso fine mese aria gelida raggiunse il Nord Italia, e Milano ne fu pienamente interessata. Quei giorni si ebbero delle debolissime nevicate con temperature diurne sottozero, producendo giornate di ghiaccio. Una precipitazione nevosa più copiosa si ebbe quando la temperatura cominciò ad aumentare.

Ora come ora possiamo fare solo delle congetture sul futuro, basate su delle teorie che utilizzano schemi di comportamento del clima. Considerando il tutto, la possibilità di neve su Milano ad oggi non è da escludere entro la fine dell’inverno, magari anche un abbondante evento nevoso. Sarà meglio però seguire le previsioni meteo giorno per giorno con gli aggiornamenti che seguiranno, in quanto per ora la neve a Milano non cadrà nel breve periodo di previsione.