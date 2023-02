Il rischio di neve per Milano è scarso, per ora, ma le condizioni meteo cambieranno sensibilmente, e la novità si potrebbe limitare a fiocchi svolazzanti per via del vento che soffierà da est dalle prime ore di domenica, e che abbasserà i termometri ormai saliti su valori primaverili anche nelle ore notturne.

Il vento spazzerà via lo smog ormai ai limiti di legge ormai da giorni.

Per la città lombarda la possibilità di neve al suolo è per ora, in questa occasione quasi sicuramente da escludere, anche se il calo termico potrebbe essere sensibile e giungerà aria molto fredda. Le previsioni per l’inizio della settimana prossima però sono molto incerte, e ci pongono davanti ancora il dubbio persino se ci saranno delle precipitazioni degne di nota.

A Milano non piove, poniamo subito davanti questo problema che attanaglia però tutta la Lombardia, ma principalmente settore occidentale della regione dove il deficit pluviometrici sono gravissimi. Il peggioramento del tempo sarà inferiore alle aspettative, perciò con scarse precipitazioni, anche con aria fredda, la possibilità di avere neve al suolo sono scarse. Sembrerebbero essere più copiose le precipitazioni attese sull’ovest milanese, verso il Piemonte, dove addirittura su Torino è prevista la possibilità di avere neve.

Ma sulla neve su Torino c’è da mettere un bel punto di domanda.

Insomma, le proiezioni a più lungo termine danno una fase con temperature non più elevatissime come quelle che abbiamo avuto, probabilmente per alcuni giorni di marzo avremo un clima invernale, ma non forse analogo a quello che ci poteva essere a dicembre. Perciò ora come ora la neve a Milano non sembra essere destinata a cadere.

E l’inverno 2022-2023 si chiuderà senza una precipitazione nevosa in città. Un fenomeno meteo che potremmo definire eccezionale, che ci auguriamo non prosegua anche i prossimi anni, conclamato un cambiamento climatico a questo punto irreversibile è gravissimo per il capoluogo lombardo.