Arriva il freddo e torna il maltempo invernale, con il meteo che cambierà in modo vistoso sull’Italia dopo il lungo periodo anticiclonico. Ormai manca davvero poco all’ingresso dell’aria fredda artica che provocherà un autentico sconquasso, spodestando l’aria calda africana che ha raggiunto l’Italia.

Ci sarà quindi una fase di maltempo burrascoso, derivante dall’impatto del vortice e dai contrasti determinati dall’impatto dell’aria fredda sul Mediterraneo. La previsione nel dettaglio è rimasta incerta fino all’ultimo, a causa di un’evoluzione difficile da inquadrare per i centri di calcolo.

Ora lo scenario è di certo più chiaro, con gli effetti del maltempo che nel corso di domenica si avvertiranno maggiormente sul Centro Italia. Qui ci sarà la confluenza fra l’aria mite e quella più fredda, con quest’ultima che causerà un calo drastico della quota neve sulla Toscana interna centro-settentrionale e sulle Marche.

Neve a bassa quota o in pianura confermata in alcune parti d’Italia

A proposito di neve, questa non mancherà nemmeno su parte del Nord Italia, limitatamente ad alcune aree del Nord-Ovest. Le precipitazioni interesseranno soprattutto Piemonte, entroterra ligure, Emilia pedemontana ed ovest Lombardia, trasformandosi da pioggia a neve entro sera.

Non sono attesi fenomeni intensi almeno sulle pianure. Per quanto concerne le grandi città, un po’ di neve si potrebbe vedere anche su Milano, ma senza accumulo. La neve potrebbe cadere più decisa su Torino specie nella notte e al mattino di lunedì, con deposito al suolo comunque limitato.

Le nevicate potrebbero manifestarsi anche attraverso dei rovesci e questo avverrà proprio per come l’aria fredda spodesterà all’improvviso quella più mite preesistente. La neve potrebbe essere preceduta da episodi di gragnola o neve tonda.

L’evoluzione per l’inizio di settimana vedrà il maltempo focalizzarsi al Centro-Sud, con neve ancora fino a quote molto basse sui versanti tosco-emiliani e sul nord delle Marche. Il limite delle nevicate sarà più alto sul resto del Centro-Sud. Qualche nevicata sino in pianura insisterà tra Basso Piemonte ed interno ligure.

Il minimo depressionario innescherà una ventilazione molto intensa, che favorirà venti forti in rotazione attorno al minimo non solo al Centro-Sud, ma a tratti persino in Val Padana con forte Bora. Il minimo si sposterà poi verso la Sardegna ed il Tirreno tra martedì e mercoledì, con ancora maltempo invernale.