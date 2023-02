Ci sono novità meteo importanti sull’evoluzione della settimana che sta per iniziare e sulla tanto annunciata svolta, dopo un lungo periodo anticiclonico. Per diversi giorni la tendenza dopo il Martedì Grasso è rimasta molto incerta, a causa di una divergenza di vedute tra i maggiori centri meteo.

Un’ipotesi tracciata dai modelli prevedeva l’affondo della saccatura fredda verso l’Italia e l’altra ipotesi vedeva invece l’affondo diretto sulla Spagna. Alla fine quest’ultima previsione, inizialmente prospettata dal Centro Meteo europeo ECMWF, è quella sulla quale ormai si sono allineati anche gli centri di calcolo.

Cosa significa per l’Italia? Di certo questo stravolge tutta la previsione rispetto all’altra eventualità, visto che non siamo neanche in una via di mezzo. Il fatto che la saccatura affonderà sulla Spagna lascerà l’Italia molto ai margini sia del maltempo che del freddo associato, almeno in una prima fase.

Facciamo però un passo indietro e vediamo nel dettaglio cosa attenderci nell’arco della settimana. L’anticiclone dominerà incontrastato sino a Martedì Grasso. La prima parte di settimana si respirerà aria di primavera, complice un ulteriore lieve aumento termico.

Maltempo vero e proprio possibile dal weekend

Nel corso di metà settimana si inizierà a manifestare il cambiamento, ma in modo molto più soft. Ci sarà un cedimento dell’anticiclone che darà spazio ad un crescente flusso di correnti umide sud-occidentali verso il Nord e parte del settori tirrenici.

Al più si avrà solo qualche debole pioggia tra Nord-Ovest e Toscana. Il grosso del maltempo resterà relegato ad ovest dell’Italia, con un vortice di bassa pressione che si formerà sul Mediterraneo Occidentale. Sull’Italia affluiranno correnti meridionali, che manterranno le temperature ben sopra la media.

Ci vorrà qualche giorno in più, ma il maltempo dovrebbe arrivare sull’Italia. L’appuntamento è per il weekend, con l’ingresso del ramo attivo della perturbazione verso le regioni di Nord-Ovest. Le precipitazioni tenderanno poi ad estendersi a gran parte d’Italia, con maltempo nei giorni successivi.

La discesa di un nuovo impulso freddo dalla Scandinavia dovrebbe infatti agganciare la depressione sul Mediterraneo Occidentale e favorirne lo spostamento verso l’Italia. Nel corso del weekend ci sarà quindi maltempo e tornerà anche la neve in montagna a quote via via più basse sulle Alpi.