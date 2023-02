Un nuovo ribaltone meteo si prospetta per fine mese. All’inizio di questo periodo anticiclonico avevamo messo in guardia sulla possibilità di un ritorno dell’Inverno. Le ipotesi tracciate dai centri meteo confermano un importante cambiamento sull’Europa e sull’Italia nel corso della prossima settimana.

La svolta si concretizzerà a partire dal 23 febbraio, quando ci sarà un più deciso cambio d’assetto di circolazione sullo scacchiere euro-atlantico. L’anticiclone subtropicale, attualmente proteso fin sull’Europa Centrale e sul Mediterraneo, si ritirerà con i massimi in Atlantico e punterà nel contempo verso nord.

Questa dinamica spianerà la strada all’affondo di una saccatura artica che non punterà più verso l’Est Europa, ma seguirà una rotta più occidentale. Il flusso artico potrebbe quindi irrompere verso l’Europa Centrale e poi il Mediterraneo, aprendo una fase molto instabile movimentata e fredda.

Naturalmente quest’evoluzione non può essere data ancora per certa, vista l’ampia distanza temporale. Crescono comunque le possibilità di un pieno coinvolgimento dell’Italia, anche se bisognerà vedere se l’aria fredda penetrerà più attraverso la Valle del Rodano o entrerà dalla Porta della Bora.

Freddo e neve, periodo potenzialmente molto movimentato

Bisognerà quindi attendere i prossimi aggiornamenti, anche se potremmo assistere ad una nuova fase meteo dinamica e più consona all’inverno. Le temperature si riporteranno sotto media, con una situazione favorevole a rovesci, temporali e neve a quote basse.

Come si distribuiranno le precipitazioni? E’ presto per dirlo. In genere, con questo tipo di affondi freddi le precipitazioni maggiori investono il Centro-Sud. Non sarebbe quindi una dinamica tanto favorevole alle precipitazioni al Nord-Ovest, afflitto da una tremenda condizione di siccità.

Questo probabile ritorno d’inverno potrebbe peraltro essere solo l’inizio di un periodo molto movimentato, che rischia di includere non solo fine Febbraio ma anche Marzo. L’ipotesi sempre più probabile è che la prima parte di Primavera possa risultare molto instabile e a tratti molto fredda.

Tale scenario è suffragato da alcuni indici climatici, con particolare attenzione all’intenso stratwarming in corso alle latitudini polari, dove è prevista l’inversione dei venti zonali. Ci vorrà tempo perché il segnale dallo stratosfera si propaghi in troposfera e arriviamo a Marzo, che potrebbe risultare molto scoppiettante.