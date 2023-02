La fase di stallo dell’inverno finirà presto, con il meteo destinato a subire un cambiamento radicale a partire dal 23 Febbraio. L’anticiclone attualmente presente sul Mediterraneo verrà infatti spazzato via dall’ingresso di correnti più fredde ed instabili di provenienza artica.

In attesa di questo sconquasso, ci attende ancora per diversi giorni l’alta pressione. Tutto il weekend di Carnevale ed anche l’inizio della prossima settimana non vedranno alcuna variazione, con la persistente stasi anticiclonica che manterrà una sostanziale calma piatta.

La presenza dell’anticiclone, come sempre, non è sinonimo di tempo sempre soleggiato nel periodo invernale. Il progressivo accumulo di umidità nei bassi strati favorirà dei disturbi nuvolosi più accentuati tra Liguria e regioni tirreniche, trascinati da deboli correnti occidentali.

Queste nuvole determineranno tempo localmente uggioso e al più sarà possibile qualche debole isolata pioggia intermittente, nel weekend, più probabile tra Liguria e Toscana. Si tratterà di fenomeni assolutamente poco rilevanti e a carattere locale.

Torna il maltempo, con entità del freddo da definire

Per un cambiamento vero e proprio bisogna sempre puntare lo sguardo verso metà della prossima settimana. Ci sarà infatti un radicale cambio di scenario meteo sull’Europa, ad opera dell’affondo di una saccatura fredda in direzione probabilmente delle nazioni occidentali del Continente e del Mediterraneo.

La traiettoria di quest’affondo perturbato risulta ancora difficile da inquadrare con precisione per i centri di calcolo. Questo non consente di sbilanciarsi troppo su quella che sarà l’evoluzione sull’Italia, sia riguardo la distribuzione delle precipitazioni che del calo termico associato.

Nel caso in cui si confermasse una traiettoria della discesa fredda appena ad ovest della Penisola, probabilmente il raffreddamento annunciato risulterebbe più smorzato. In compenso, le condizioni perturbate potrebbero risultare più accentuate, con un flusso di correnti più umide e temperate.

C’è il rischio di avere un’Italia spaccata in due, con freddo invernale al Nord e clima più mite al Sud. Il maltempo potrebbe comunque coinvolgere gran parte della nazioni ed anche fortunatamente le assetate regioni del Nord-Ovest, ove potrebbe pure cadere la neve sino a quote basse.